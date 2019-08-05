Народный банк Китая (Центробанк) понизил курс жэньминьби (официальное название валюты КНР) на 229 базисных пунктов, до 6,9225 юаня за доллар, сообщает ТАСС. По данным регулятора, это минимальное значение курса валютной пары, начиная с 3 декабря 2018 года.

ЦБ КНР понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года

Общество Лето вернется в Москву 7 августа В Москве потеплеет уже в среду: столбик термометра поднимется до 24 градусов по Цельсию.

Политика В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.

Интернет Instagram и WhatsApp решили переименовать Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".

Происшествия На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.

Политика Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Южных Курилах Япония по дипломатическим каналам выразила России протест из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Политика Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России Новые санкции в отношении России, введенные Вашингтоном в качестве реакции на отравление в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вступят в силу 26 августа.

Здоровье Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».

Экономика Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Армия и оружие Киев попросил Вашингтон продать больше ракетных комплексов «Джавелин» Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin).

Недвижимость Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Происшествия Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19 Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.

Авто Mercedes-Benz готовит к выпуску свой лучший седан в истории Дата премьеры «лучшего седана в истории Mercedes-Benz» до сих пор неизвестна, но, как утверждает Auto Express, предсерийный экземпляр представят уже в сентябре 2019 года на международном автосалоне во Франкфурте.

Футбол «Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер Нобоа Как стало известно Metaratings.ru, представители «Зенита» и «Сочи» смогли договориться об условиях трансфера 34-летнего эквадорского хавбека.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой потерял работу Татуированный сын Елены Яковлевой Денис потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда устроился парикмахером и делал стрижки и бороды.

Политика Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер покидает свой пост Доктор Пол Картер является дипломатом с 1996 года. 15 августа 2017 года он вступил в должность генконсула США в Екатеринбурге.

Экономика Китай ответил Трампу: валютная война началась Торговая война переходит в валютную войну: юань впервые опустил курс своей валюты ниже отметки 7 юаней за доллар.

Происшествия Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Происшествия Дональд Трамп объявил национальный траур по погибшим в расстрелах Президент США объявил в стране трёхдневный траур – в память о погибших в Техасе и Огайо.