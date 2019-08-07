Экономика
Торговая война между США и Китаем скажется на мировой туротраслиCountryscanner вчера в 04:33
В настоящее время рупия продается на уровне 14 300 по отношению к доллару США. На этой неделе валюта обесценилась на 0,7%. Причина заключается продолжительном скандале между США и Китаем. Китай объявил, что прекратит импорт сельскохозяйственной продукции США на неопределенный срок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Кино
Фильм по рассказам Зощенко представят в Петербурге
Правнучка культового советского писателя Михаила Зощенко Вера рассказала о том, что уже в следующем году публика увидит фильм «Про Лелю и Миньку» – семейный фильм, в основу которого лягут восемь рассказов знаменитого литератора.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
По мнению политика, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии – если перестанет существовать Россия, процитировал его слова «Стране Советов» эксперт онлайн.
Обновлено в 01:00
Политика
Атамбаев признался, что стрелял во время попытки его задержания
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев признался, что стрелял во время попытки его задержания, которая была предпринята вечером 7 августа.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Экономика
«Росатом» сможет потратить до 880 млрд руб. на новые АЭС
Для АЭС и ГЭС был введен аналог ДПМ — срок окупаемости инвестиций составил 20 лет вместо 15 лет для ТЭС, доходность — 10,5% годовых (против 14%), затраты на строительство не нормировались, а рассчитывались из фактических.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве машины
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в покушении на убийство жителя Магнитогорска, госпитализированного после взрыва автомобиля, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по Челябинской области.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
30 лет назад: Винокур поделился архивным снимком с Ротару
Обновлено в 00:49
Гаджеты
В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri
В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:16
Шоу-бизнес
ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер
Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.
Обновлено 06 августа в 12:00
Происшествия
В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
Пять человек госпитализированы в лечебное учреждение города Карталы Челябинской области после отравления угарным газом, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
Обновлено в 02:25
Общество
Власти Киргизии предупредили жителей об ответственности за провокации
Жители Киргизии будут нести ответственность за распространение призывов к противоправным акциям, говорится 8 августа в заявлении госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Республики.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения сотовых операторов
Представители Роскачества, работающие в центре цифровой экспертизы, назвали лучшие мобильные приложения сотовых операторов, представленных в App Store и Google Play.
Обновлено в 02:33
Политика
США подняли уровень опасности поездок в Гонконг из-за протестов
Государственный департамент Соединенных Штатов поднял уровень опасности поездок в Гонконг с первого до второго (из четырех), сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 01:46
Общество
В ОНФ предложили разрешить россиянам иногда работать из дома
Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Министерству труда и социальной защиты инициировать поправки в законодательство, по которым у работающих штатно россиян появится возможность время от времени выполнять свои обязанности удалённо.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие
Северный флот решили приравнять по статусу к военному округу
Согласно проекту указа, Северный флот может наравне с военными округами получить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.
Обновлено вчера в 07:31
Здоровье
Врачи скорой помощи попросили москвичей изолировать домашних животных перед приездом медиков
Домашние животные могут помешать работе врачей скорой помощи, поэтому до приезда медиков их лучше изолировать в другой комнате.
Обновлено в 02:00
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Мужчину на самолете из Симферополя задержали за демонстрацию гениталий
В Санкт-Петербурге по факту хулиганства на борту самолета возбуждено уголовное дело против 22-летнего мужчины.
Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»
Видеозапись первого полета ударного беспилотника С-70 «Охотник», состоявшегося 3 августа, опубликовало Министерство обороны России 7 августа на своем канале в Youtube.
Обновлено вчера в 08:23
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Обновлено в 00:00
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено вчера в 16:43
Здоровье
Омичи начнут проходить диспансеризацию по новым правилам
Напомним, по новым правилам, бесплатное обследование могут проходить люди с 18 до 39 лет один раз в три года.
Обновлено в 01:19