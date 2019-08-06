Финансы

Торговая война между США и Китаем скажется на мировой туротраслиCountryscanner 04:33

В настоящее время рупия продается на уровне 14 300 по отношению к доллару США. На этой неделе валюта обесценилась на 0,7%. Причина заключается продолжительном скандале между США и Китаем. Китай объявил, что прекратит импорт сельскохозяйственной продукции США на неопределенный срок.
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