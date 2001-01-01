Слово "война" уже безальтернативно используется для описания торговых отношений США и Китая. Хотя МВФ подтвердил: обвинять Пекина в валютных манипуляциях неправильно. Но Вашингтон продолжает давление.

Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное

Происшествия Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.

Общество Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.

Шоу-бизнес Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт объявили о разводе.

Футбол Чалову в кровь разбили лицо в матче с «Сочи» У форварда ЦСКА оказался разбит нос, его лицо залило кровью, из-за чего ему пришлось на некоторое время покинуть поле.

Происшествия На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.

Общество «Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.

Происшествия Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Общество Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.

Происшествия Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.

Наука Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант "Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.

Гаджеты В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».

Происшествия Протестующие столкнулись с полицией во время акции в Гонконге Во время столкновений девять человек получили ранения, сотрудник полиции был экстренно доставлен в больницу с ожогами лица.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Кино ESPN покажет документальный фильм о Деннисе Родмане Телеканал ESPN снял документальный фильм о бывшей звезде «Чикаго» и «Детройта», члене Зала славы Деннисе Родмане, сообщает The Los Angeles Times.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.