Экономика

Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минноеВести.Ru 14:10

Слово "война" уже безальтернативно используется для описания торговых отношений США и Китая. Хотя МВФ подтвердил: обвинять Пекина в валютных манипуляциях неправильно. Но Вашингтон продолжает давление.
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Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное

Вести.Ru14:10
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Р. Скотт Бэккер
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Canadian fantasy author and frequent lecturer in the South Western Ontario university community. He grew up on a tobacco farm in the Simcoe area. In 1986 he attended the University of Western Ontario to pursue a degree in literature and later an MA in theory and criticism. Since the late 1990s, he has been attempting to elucidate theories of media bubbles and the intellectual alienation of the working class. After all but dissertation in a PhD in philosophy at Vanderbilt University he returned to London, Ontario where he now lives with his wife and daughter. He spends his time writing split between his fiction and his ongoing philosophic inquiry.
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