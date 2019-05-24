Энергетика
Торговая война США и Китая обрушила рынок нефтиExpert.ru 01:40
Уточняется, что падение цен на нефть продолжается второй день подряд. Так нефть марки Brent потеряла около 7%, а потери американской WTI и вовсе приблизились к 9%. Аналитики отрасли уверены, что основной причиной обвала стал негатив, накопившийся от торговой войны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году
Предполагается, что игры чемпионата мира примет также Ледовый дворец, где проходили состязания в 2000 г. В России чемпионат мира проходил также в 2007 г. в Москве и Мытищах и в 2016 г. в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:47
Авто
Volvo отзывает в России автомобили двух моделей
Согласно опубликованной информации на сайте Росстандарта, шведская компания на территории Российской Федерации объявила о начале отзывной компании, под которую попадут 79 автомобилей Volvo S90, XC60, реализованные в 2018-2019.
Обновлено вчера в 04:55
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Обновлено в 06:28
Футбол
Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием
Обновлено в 06:07
Технологии
Дуров раскрыл сроки запуска криптовалюты Telegram
Обновлено в 05:10
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Экономика
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Здоровье
В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках
Китайские врачи провели операцию трехлетней девочке, которая родилась с 14 пальцами на руках, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Нуланд отказали в российской визе
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Меркель и Зеленский обсудили по телефону Минские соглашения
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, во время которых обсудили Минские соглашения.
Обновлено в 05:40
Хоккей
Овечкин силовым приёмом отправил американца за борт
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин во время четвертьфинального матча чемпионата мира с США (4:3) провёл потрясающий силовой приём.
Обновлено в 04:02
Футбол
«Енисей»: Везём подарок гению Заболотному
«Везём подарок чемпионам, подарим гению А. Заболотному», — говорится в сообщении клуба. Завтра вылет в город на Неве, где уже бывали раньше.
Обновлено в 05:02
Общество
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено вчера в 09:38
Общество
В Петербурге закрыли бесплатное кафе для пенсионеров
Обновлено вчера в 14:03
Политика
В Кремле определили дату Прямой линии
Дата Прямой линии с президентом определена, но в Кремле сообщат ее в свое время.
Обновлено в 06:54
Авто
Audi назвала дату показа нового Audi Q3 Sportback
Уже до конца нынешнего года состоится официальный показ новых моделей, которые смогут приятно удивить своим стилем.
Обновлено в 06:29
Наука
Физики смогли вырастить рекордно большой лист «белого графена»
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»
Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Небензя выступил против применения ударных беспилотников
По словам постоянного представителя России при ООН, использование ударных беспилотников приводит к жертвам среди мирного населения Российский постпред при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:15
Здоровье
Детский сад в Южно-Сахалинске закрыли на карантин
В детском саду Ивушка в Южно-Сахалинске на этой неделе зафиксирован случай заболевания детей острым гастроэнтеритом.
Обновлено в 01:38
Энергетика
Нефтепровод «Дружба» на треть очищен от загрязнений
России удалось примерно на треть очистить нефтепровод «Дружба» от загрязненного хлорорганикой сырья.
Обновлено в 04:38
Политика
Администрация Зеленского обвинила депутатов Рады в обмане президента
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан публично заявил, что депутаты Верховной рады обманули президента страны Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство.
Обновлено в 02:31
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29