Энергетика

Торговая война США и Китая обрушила рынок нефтиExpert.ru 01:40

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Уточняется, что падение цен на нефть продолжается второй день подряд. Так нефть марки Brent потеряла около 7%, а потери американской WTI и вовсе приблизились к 9%. Аналитики отрасли уверены, что основной причиной обвала стал негатив, накопившийся от торговой войны.
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Кумулятивный эффект торговой войны обрушил рынок нефти

Вести.Финансвчера в 22:41

Торговая война США и Китая обрушила рынок нефти

Expert.ru01:40
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