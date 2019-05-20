Экономика

Торговая война Китая и США «уронила» биржи ЕвропыLenta.ru вчера в 08:15

Обострение торговых отношений США и Китая продолжает негативно влиять на фондовые индексы Западной Европы и фьючерсы на американские фондовые индикаторы, которые в понедельник, 20 мая, показали снижение.
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Торговая война Китая и США «уронила» европейские биржи

Shraibikus Media03:16

Европейские рынки акций упали в понедельник из-за эскалации конфликта США и Китая

Финмаркет01:13

По европейским биржам прокатилась распродажа

Finam.Ru02:05

Биржи Европы закрылись снижением на ситуации вокруг Huawei

ПРАЙМвчера в 13:24

Фондовые рынки Европы торгуются в негативном ключе

Росбалтвчера в 09:05

Торговая война Китая и США «уронила» биржи Европы

Lenta.ruвчера в 08:15
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Политика

Оппозиция Абхазии перекрыла автотрассы в Сухуми

Обновлено в 03:57
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева подралась с персоналом в санатории

Обновлено в 03:02
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Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:29
Политика

В Совфеде разочарованы призывом Зеленского к США ужесточить санкции

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT призыв президента Украины Владимира Зеленского к Соединённым Штатам ужесточить санкции против России.
Обновлено в 02:59
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Армия и оружие

Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы страны

Эстонские военные заявили о нарушении воздушного пространства республики российским самолётом Ту-154.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Происшествия

МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков

Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Политика

Полторак вызван на ковер к Зеленскому

Обновлено в 03:20
Авто

Дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport

Напомним, в Lada Vesta Sport относительно стандартного седана используется около 205 оригинальных деталей и узлов.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Кино

Звезда «Игры престолов» отреагировала на требования переснять финал

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", отреагировала на требования фанатов переснять финал сериала.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Влад Топалов: «Сын страшно бесит»

Вероятно, Топалов и Тодоренко, как многие современные родители, с ранних лет прививают малышу любовь к плаванию.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО

Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Энергетика

Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть

Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 10:24
Футбол

«Осасуна» вернулась в Примеру спустя два года

В последний раз «Осасуна» играла в высшем дивизионе два год назад – в сезоне-2016/17.
Обновлено вчера в 17:24
Общество

Здание Госдумы могут признать аварийным

«Если будет найдена хоть еще одна пустота, здание Госдумы может быть также признано аварийным, поскольку в любой момент зал пленарных заседаний вместе с депутатами может просто рухнуть в подвал»,— заявил господин Лебедев.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика

Казна России потеряла 80,5 млрд рублей на передаче «Роскапитала» в «Дом.РФ»

Потери казны Российской Федерации в результате передачи банка "Российский капитал" госкомпании "Дом.РФ" составили 80,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.
Обновлено в 03:25
Наука

Создан самый громкий звук под водой

Обновлено вчера в 14:10
Политика

Венесуэла решила отказаться от Visa и MasterCard

Работу международных платежных систем Visa, Mastercard и Maestro решено полностью прекратить в Венесуэле к 2020 году.
Обновлено в 03:27
Происшествия

СК возбудил дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирного жителя в Донбассе в результате обстрелов ВСУ.
Обновлено в 03:35
Политика

Путин помиловал четверых осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено вчера в 09:52
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду

23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
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