Новым гендиректором третьего по величине российского ритейлера «Лента» назначен коммерческий директор компании Герман Тинга. Об этом говорится в сообщении «Ленты». Тинга сменил во главе компании Яна Дюннинга, который руководил «Лентой» с 2013 г.

Экономика Экономика Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6% Доходы России от экспорта СПГ в январе — октябре выросли на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув $4,6 млрд.

Энергетика Энергетика В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.

Энергетика Энергетика Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году Добыча газа в России в 2018 году ожидается на рекордном уровне — более 700 млрд куб. м, заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме «Газ России».

Экономика Экономика В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций ЦБ РФ обратился к малым банкам с просьбой найти себе запасного партнера, который будет обслуживать их банковские карты на случай новых антироссийских санкций, способных привести к перебоям в работе международных платежных систем в России, сообщает News.ru.

Экономика Экономика Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Энергетика Энергетика США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.

Экономика Экономика В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт в России составил 200 млрд рублей.

Экономика Экономика Курс Bitcoin опустился ниже $3500 впервые с сентября 2017 года Утром 7 декабря среднерыночная цена Bitcoin упала до отметки в $3380, в последний раз такой же низкой она была 15 сентября 2017 года.

Экономика Экономика Сбербанк продолжает фиксировать мощные кибератаки Сбербанк с конца ноября продолжает подвергаться сериям мощных кибератак.

Экономика Экономика Путин поручил дать право возвращать НДС при экспорте работ и услуг Президент России Владимир Путин поручил внести в российское законодательство поправки, которые дают право на возврат НДС при экспорте работ и услуг.

Финансы Финансы ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4% Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Экономика Экономика Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.

Экономика Экономика В правительстве обсудят меры по развитию торговли Предложения по развитию торговли в правительство должны представить до 1 февраля заинтересованные ведомства и бизнес, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Экономика Экономика Власти определили принципы системы маркировки товаров Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов.