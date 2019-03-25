Торги в Токио закрылись самым сильным за три месяца падениемТАСС 07:10

Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 2,45%, до 1 577,41 пункта. Главным фактором снижения в Токио стало сильное падение, которым завершились торги в США и на европейских финансовых площадках в конце минувшей недели.

Торги в Токио закрылись самым сильным за три месяца падением

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие круизного лайнера Viking Sky Эвакуация людей с корабля, у которого сломался один из двигателей, продлится всю ночь В интернете появилось видео, снятое пассажирами круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии.

Футбол Капелло назвал лучших футболистов, которых он тренировал Итальянский тренер Фабио Капелло назвал лучших футболистов, которых он тренировал в своей карьере. Об этом сообщает Calciomercato.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.

Шоу-бизнес Поклонники считают, что Потап порвал отношения с Настей Каменских Долгое время продюсер Потап и певица Настя Каменских скрывали свои романтические отношения, акцентируя внимание только на совместной работе.

Здоровье В Пензенской области на 16% снизилась смертность населения — минздрав В Пензенской области по итогам двух месяцев 2019 года смертность снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Происшествия В Брянске в ДТП около автовокзала погибли четыре человека В результате аварии на месте погибли три пассажира и водитель "Хендай".

Политика Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.

Происшествия Уголовное дело Мамаева и Кокорина направили в суд Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Культура Бондарчук призвал освободить Серебренникова "Не могу не воспользоваться в этот день возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит, - это Следственный комитет, Министерство внутренних дел, от прокуратуры - до решения суда освободить Кирилла Семеновича Серебренникова из-под домашнего ареста", - сказал режиссер, которого цитирует "Интерфакс".

Авто Aston Martin показал первый тизер нового DBS GT Zagato DBS GT Zagato будет построен на основе показанного в июне прошлого года Aston Martin DBS Superleggera, под капотом которого находится 725-сильный 5,2-литровый турбоагрегат V12 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Происшествия Сторонники Навального из Татарстана подали в суд на «ВКонтакте» из-за передачи их данных Центру «Э» Четверо сторонников Алексея Навального из Татарстана подали иск к «ВКонтакте» и потребовали по 100 тысяч рублей компенсации за передачу их персональных данных региональному Центру по противодействию экстремизму МВД (Центру «Э»). Об этом Дождю сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Герасимов.

Политика В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.

Авто Новый Nissan Juke 2020 модельного года рассекречен до премьеры Новый Nissan Juke 2020 модельного года построят на платформе CMF-B, на которой уже сделан хэтчбек Renault Clio V. Премьера нового Nissan Juke ожидается в течение этого года.

Общество Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».

Экономика «Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20% С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.

Шоу-бизнес Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя Актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсетях фотографию с дочерьми от кинорежиссера Алексея Учителя - 9-летней Аней и 6-летней Марией.

Авто Опубликованы первые фото обновленного Audi RS4 В Сеть утекли первые шпионские фотографии обновленного универсала Audi RS4 Avant. Снимки новинки выложил портал Motor1.

Политика Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.

Политика В Кремле оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны В Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика «Северный поток-2» сохранит транзит через Украину "Математика показывает, что Nord Stream 2 не сможет заменить транзит через Украину", – развеял он все опасения.

Экономика Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.

Экономика «Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.