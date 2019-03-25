Торги в Токио закрылись самым сильным за три месяца падениемТАСС 07:10

Более широкий индекс TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 2,45%, до 1 577,41 пункта. Главным фактором снижения в Токио стало сильное падение, которым завершились торги в США и на европейских финансовых площадках в конце минувшей недели.

Торги в Токио закрылись самым сильным за три месяца падением

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