Торги в США проходят на пессимистичной волнеFinam.Ru вчера в 13:00

Во вторник, 25 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов негативную динамику на фоне сохранения геополитической напряженности, а также в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который представит доклад об экономической ситуации в стране, а также даст оценку денежно-кредитной политике.

Торги в США проходят на пессимистичной волне

Спорт Daxak: «Alliance весь год барахталась с нами в одном болоте» Alliance — тоже команда, которая весь год барахталась с нами в одном болоте, разве что NiP чуть-чуть поуспешнее нас, а Alliance менее успешны.

Политика МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Кино Сериал «Локи» покажет новое развитие персонажа Майкл Валдрон написал сценарий сериала и выступает в качестве шоураннера проекта.

Происшествия В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.

Происшествия Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.

Экономика Генеральный директор «Магнита» ушла с должности Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.

Экономика В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.

Здоровье Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.

Политика Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии Советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе прокомментировал ситуацию в отношениях России и Грузии.

Политика В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.

Театры Названа причина отказа Пласидо Доминго выйти на сцену Мариинки В пресс-службе театра сообщили, что Доминго участвовал во всех репетициях спектакля, но перед самым выходом на сцену принял решение отказаться от участия в постановке из-за резкого ухудшения здоровья — знаменитый тенор частично потерял голос и не мог петь.

Футбол РФС утвердил новый формат лимита на легионеров в премьер-лиге Министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что лимит на легионеров в ЧР изменен, в заявке футбольного клуба на сезон должно быть не более 8 иностранных игроков.

Наука Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100 Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.

Армия и оружие У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил Предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе, передаёт Луганский информационный центр.

Общество ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.

Общество Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.

Армия и оружие Боевики взорвали газопровод в Йемене Неизвестные боевики устроили в среду вечером взрыв на газопроводе в провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях.

Общество Как гидротехнические сооружения поселения разоряют Суд постановил в первую очередь оформить паспорта безопасности на 14 ГТС.