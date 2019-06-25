Экономика

Торги в США проходят на пессимистичной волнеFinam.Ru вчера в 13:00

Во вторник, 25 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов негативную динамику на фоне сохранения геополитической напряженности, а также в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который представит доклад об экономической ситуации в стране, а также даст оценку денежно-кредитной политике.
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Торги в США проходят на пессимистичной волне

Finam.Ruвчера в 13:00
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Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Политика

Назван размер первой зарплаты Зеленского на посту президента

Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

Маршал Жуков вернулся в Харьков под покровом ночи

Проспект Маршала Жукова вернулся в Харьков под покровом ночи.
Обновлено в 01:20
Политика

Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол

Томас Цорн: «Глушакову заплатили меньше 100 миллионов»

Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Авто

Названы цены на новый Changan CS35 для российского рынка

Обновлено в 01:29
Армия и оружие

В Афганистане погибли двое американских военнослужащих

В Афганистане были убиты двое американских военнослужащих, об этом 26 июня сообщает Associated Press со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:05
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Политика

Украина отзывает своего посла при Совете Европы

Украина выступает против решения вернуть к работе в Парламентской ассамблее совета Европы Россию.
Обновлено вчера в 09:31
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

IKEA планирует запустить в России сервис аренды мебели

Шведская производственно-торговая компания IKEA намерена в следующем году запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду.
Обновлено вчера в 12:56
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил денежные рублевые переводы с кредитных карт на дебетовые. Услуга уже доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн".
Обновлено вчера в 03:38
Наука

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Политика

Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес

Александр Семчев впервые стал дедушкой

Обновлено в 00:00
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика

Китай временно приостановит импорт свинины из Канады

Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
Обновлено вчера в 19:52
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s

Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено вчера в 17:19
Транспорт

Москва обновляет автобусный парк новыми моделями

Обновлено в 01:08
Финансы

Россию признали лидером по отказу от доллара США

В ЕЦБ отмечают, что Центробанк РФ продал большую часть резервов в американской валюте (во II квартале — $100 млрд).
Обновлено в 01:07
Путешествия

Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить доступ туристов к озеру Байкал.
Обновлено вчера в 18:41
Футбол

Ямайка сыграла вничью с Кюрасао, Гондурас разгромил Сальвадор

Сборные Ямайки и Кюрасао сыграли вничью в матче 3-го тура группового раунда Золотого кубка КОНКАКАФ (1:1).
Обновлено в 01:07
Происшествия

Ребенок случайно застрелил своего брата-близнеца в США

В американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) 12-летний ребенок нашел ружье и случайно выстрелил в своего брата-близнеца.
Обновлено вчера в 22:58
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Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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