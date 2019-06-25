Экономика
Торги в США проходят на пессимистичной волнеFinam.Ru вчера в 13:00
Во вторник, 25 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов негативную динамику на фоне сохранения геополитической напряженности, а также в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который представит доклад об экономической ситуации в стране, а также даст оценку денежно-кредитной политике.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 01:52, Вашингтон
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
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Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Политика
Назван размер первой зарплаты Зеленского на посту президента
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Маршал Жуков вернулся в Харьков под покровом ночи
Проспект Маршала Жукова вернулся в Харьков под покровом ночи.
Обновлено в 01:20
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
Томас Цорн: «Глушакову заплатили меньше 100 миллионов»
Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
Отец Юлии Началовой признался, что тогда все было как во сне, потому что они были невменяемы после смерти дочери.
Обновлено вчера в 14:12
Авто
Названы цены на новый Changan CS35 для российского рынка
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военнослужащих
В Афганистане были убиты двое американских военнослужащих, об этом 26 июня сообщает Associated Press со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:05
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Политика
Украина отзывает своего посла при Совете Европы
Украина выступает против решения вернуть к работе в Парламентской ассамблее совета Европы Россию.
Обновлено вчера в 09:31
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
IKEA планирует запустить в России сервис аренды мебели
Шведская производственно-торговая компания IKEA намерена в следующем году запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду.
Обновлено вчера в 12:56
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил денежные рублевые переводы с кредитных карт на дебетовые. Услуга уже доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн".
Обновлено вчера в 03:38
Наука
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Политика
Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Александр Семчев впервые стал дедушкой
Обновлено в 00:00
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика
Китай временно приостановит импорт свинины из Канады
Власти Китая введут временный запрет на импорт свинины из Канады.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили
Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
Обновлено вчера в 19:52
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s
Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено вчера в 17:19
Транспорт
Москва обновляет автобусный парк новыми моделями
Обновлено в 01:08
Финансы
Россию признали лидером по отказу от доллара США
В ЕЦБ отмечают, что Центробанк РФ продал большую часть резервов в американской валюте (во II квартале — $100 млрд).
Обновлено в 01:07
Путешествия
Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить доступ туристов к озеру Байкал.
Обновлено вчера в 18:41
Футбол
Ямайка сыграла вничью с Кюрасао, Гондурас разгромил Сальвадор
Сборные Ямайки и Кюрасао сыграли вничью в матче 3-го тура группового раунда Золотого кубка КОНКАКАФ (1:1).
Обновлено в 01:07
Происшествия
Ребенок случайно застрелил своего брата-близнеца в США
В американском городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) 12-летний ребенок нашел ружье и случайно выстрелил в своего брата-близнеца.
Обновлено вчера в 22:58