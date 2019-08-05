Финансы

Российские индексы начали день разнонаправленноFinam.Ru 03:16

Индекс РТС проседает на 0,6% - до 1285,64 пункта. Эксперты считают, что санкционная тема оказалась не так страшна, как ожидалось, так как ограничения не затронут российские госкомпании.
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Рынок акций РФ опустился к уровням конца мая, давление на индекс МосБиржи оказывает укрепление рубля

Финмаркет05:50

Торги в Москве начались снижением основных индексов

Интерфакс03:28

Российские индексы начали день разнонаправленно

Finam.Ru03:16
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Общество

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета

Обновлено в 01:24
Происшествия

Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка

Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес опубликовала видео с концерта в Москве

На следующее утро после феерического выступления Джей Ло опубликовала на своей странице в инстаграме видео, на котором видно, как трибуны загорелись тысячами фонариками телефонов.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие

Хуситы атаковали аэропорты и авиабазу Саудовской Аравии

Боевики йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", более известные как хуситы, атаковали аэропорты саудовских городов Абха и Наджран, а также авиабазу Короля Халида на юго-западе страны.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь

Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири

Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду, отсутствие осадков и сухие грозы.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

Обновлено вчера в 23:13
Музыка

Умер известный певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 09:42
Общество

Названы самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram

Обновлено в 03:26
Происшествия

Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19

В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.
Обновлено в 05:14
Политика

В Госдуме отреагировали на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Госсекретарь США Майк Помпео своим заявлением о Крыме выражает позицию Вашингтона, продиктованную стремлением сдержать рост влияния России на мировой арене и взять на себя роль мирового жандарма, считает депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.
Обновлено вчера в 08:14
Политика

Испанский отель не стал снимать флаг России в ответ на требования украинских туристов

Обновлено в 03:27
Происшествия

Суд арестовал еще двоих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 05:25
Общество

МГУ вошел в сотню лучших вузов мира по качеству образования

CWUR определяет качество образования по цифровым показателям: сколько выпускников получили крупные международные премии, награды и медали, какова востребованность подготовленных вузом специалистов на рынке труда, уровень научной деятельности, количество научных публикаций, авторитет и цитируемость университета.
Обновлено в 04:20
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Франциско»

Обновлено в 02:56
Происшествия

В Москве задержали мужчину за призывы к насилию над детьми силовиков

Официальный представителя Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко проинформировала о задержании в Москве за размещенные в соцсетях призывы к насилию над детьми правоохранителей жителя Подмосковья Владислава Синицу.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде

Французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки сумел пересечь пролив Ла-Манш на флайборде.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Киргизии нашли тело пропавшего российского альпиниста

В Киргизии нашли тело российского альпиниста, который ранее пропал в горах республики, сообщили в МЧС страны.
Обновлено в 05:31
Футбол

Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма

Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Сыну Оксаны Воеводиной понадобилась помощь врачей

Сыну Оксаны Воеводиной понадобилась помощь врачей Бывшая супруга короля Малайзии рассказала, что ее сына настигла болезнь, ему вызвали скорую.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Минтранс: Перенос серверов бронирования не увеличит цены на авиабилеты

Минтранс не ожидает роста стоимости авиабилетов после переноса в Россию серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 02:30
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено вчера в 12:44
Общество

В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб

В Минюсте России рассказали RT, в какие месяцы чаще всего регистрировались акты о заключении брака в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Авто

Новое поколение Kia Sorento готовится к дебюту

Компания Kia проводит финальные испытания вседорожника Kia Sorento нового поколения. Автомобиль дебютирует уже осенью.
Обновлено вчера в 23:27
Как работают Яндекс.Новости?
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