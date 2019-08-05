Финансы
Российский фондовый рынок открылся на понижательном трендеФинмаркет 03:06
Европейские фондовые индикаторы резко снизились по итогам торгов в пятницу из-за очередного ухудшения отношений между США и Китаем в торговой сфере. Американские фондовые индексы упали на 0,4-1,3%. Сегодня в минусе торгуется фондовая Азия.
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Экономика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
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Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.
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Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
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Политика
Зеленский обсудил сотрудничество с Борисом Джонсоном
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МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
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Обновлено в 12:52
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
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Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
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Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Спорт
Двое учеников Тутберидзе оставят прошлогодние короткие программы
Камила Валиева решила оставить полюбившуюся зрителям программу «Девочка на шаре», которую исполняла в прошлом году.
Обновлено в 10:55
Технологии
Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Карусель с детьми опрокинулась в Воронежской области
Обновлено в 11:52
Наука
Древнюю акулу удалось записать на видео
Учёным удалось подойти к этому виду на довольно близкое состояние. Шестижаберная акула является самой крупной рыбой этого семейства.
Обновлено вчера в 17:22
Теннис
Бенчич разгромила Потапову на старте турнира в Торонто
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Обновлено в 13:36
Наука
5 важных книг о том, что такое мозг
Физиологи обратились к изучению этого процесса в XX веке: лишь тогда благодаря Сеченову и Павлову появилась основа для понимания психических процессов, происходящих в головном мозге.
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Театры
Театр «У Никитских ворот» попросил уволить бухгалтера Масляеву
Московский театр «У Никитских ворот» попросил столичный Департамент культуры уволить главного бухгалтера Нину Масляеву, которая является фигурантом по делу «Седьмой студии», сообщил художественный руководитель театра Марк Розовский.
Обновлено в 10:05
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено 03 августа в 12:24
Финансы
Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня
Курс евро к рублю достиг 73 рублей впервые с 13 июня, об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро вырос на 54 копейки — до 73,02 рубля.
Обновлено в 12:47