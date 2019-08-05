Финансы

Российский фондовый рынок открылся на понижательном трендеФинмаркет 03:06

Европейские фондовые индикаторы резко снизились по итогам торгов в пятницу из-за очередного ухудшения отношений между США и Китаем в торговой сфере. Американские фондовые индексы упали на 0,4-1,3%. Сегодня в минусе торгуется фондовая Азия.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
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Армия и оружие

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Появилось видео взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

В сети появились кадры разрывов боеприпасов на военных складах рядом с деревней Каменка Ачинского района Красноярского края.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

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Обновлено в 10:51
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На товарной площадке завода Toyota в Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
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Призрачный след одной из первых звезд Вселенной нашли астрономы из обсерватории Австралийского национального университета (АНУ).
Обновлено в 04:52
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Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле

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В магазине в Челябинске обрушилась бетонная плита

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Борис Гуц представил новый фильм на фестивале в Выборге

Полнометражный фильм, целиком снятый на смартфоны, представили в основном конкурсе фестиваля российского кино "Окно в Европу".
Обновлено в 08:08
Авто

Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети

Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
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Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

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Российский суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
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Желтые очки не помогают водителям следить за дорогой ночью

Во время эксперимента участнику показывали пешехода в синей одежде, и как оказалось водитель в желтых очках его замечал на доли секунды позже, чем при этих же условиях, но уже с прозрачными линзами.
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Происшествия

Казанский вокзал в Москве эвакуировали из-за задымления

Дым затянуло в помещение вокзала. Всего из здания вокзала вывели около 350 человек.
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Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

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Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%

Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму

По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
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В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
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СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

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В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Своих потенциальных соперников узнали российские клубы.
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Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо.
Обновлено в 09:34
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Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином

Обновлено в 11:05
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