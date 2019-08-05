Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю в минусеРосбалт 03:40
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,44% к предыдущему закрытию и составил 2663,01 пункта.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:11, Ашберн
Общество
В Бурятии закрыли детский палаточный лагерь
Судебные приставы приостановили работу детского палаточного лагеря на Байкале из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил.
Обновлено в 22:54
Политика
Китай временно прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая установили временное эмбарго на закупки сельскохозяйственной продукции из США.
Обновлено в 15:03
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Футбол
«Марсель» усилился форвардом сборной Аргентины
Пресс-служба «Марселя» объявила о трансфере нападающего «Бока Хуниорс» Дарио Бенедетто. Условия сделки не разглашаются.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Омске мужчина попытался изнасиловать 84-летнюю соседку
В Омске мужчина попытался изнасиловать 84-летнюю соседку из-за отказа дать денег. Об этом 6 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 22:12
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
Обновлено в 05:33
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 11:55
Наука
Ученые раскрыли личность умершего 200 лет назад «вампира»
Обновлено в 20:07
Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
Разделегирование домена отличается от блокировки сайта через суд или Роскомнадзор и позволяет быстрее закрыть доступ к ресурсу, считает директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников.
Обновлено в 21:16
Политика
Япония почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Минутой молчания почтили в Хиросиме память погибших в результате атомной бомбардировки в 1945 г. Церемония прошла 6 августа в Парке Мира.
Обновлено в 21:25
Здоровье
Неизвестная болезнь поразила британского подростка
Обновлено в 02:32
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено в 15:00
Наука
Рекорд долголетия побила 112-летняя рыба весом в 22 кило
Американские ученые обнаружили 112-летнюю рыбу весом в 22 кг, которая побила рекорд долголетия.
Обновлено в 14:44
Здоровье
В Москве рассказали о программе по раннему выявлению диабета
Председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) Алла Обухова в беседе с НСН рассказала о программе по раннему выявлению диабета.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании
В немецком городе Ротвайл беженец покусал полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от задержания, сообщает Germania.one.
Обновлено в 18:00
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Технологии
Банк «Точка» запустил приложение для работы с тендерами
Банк «Точка» запустил приложение для работы со спецсчетом, применяемым для участия в тендерах.
Обновлено в 14:52
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено в 12:54
Авто
Кроссовер Bugatti может стать полностью электрическим
Если Bugatti не получит электрическую трансмиссию Rimac, есть вероятность, что кроссовер может основываться на новой архитектуре гиперкара, которая, как утверждается, находится в разработке для преемника Porsche 918 Spyder и будущего Lamborghini.
Обновлено в 08:24
Футбол
Черчесов рассказал о перспективах Чалова в сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о перспективах в национальной команде нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 23:00
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Технологии
«Яндекс» инвестировал в образовательный стартап MEL Science
«Яндекс» и венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC инвестировали в образовательную платформу с российскими корнями MEL Science, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя инвесторов, участвовавших в раунде.
Обновлено в 14:52
Политика
Совет штатов Индии принял законопроект об отмене статуса Кашмира
Совет штатов Индии принял законопроект, предусматривающий отмену особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, который закреплён в Конституции.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Трамп посетит город Эль-Пасо, где при стрельбе погибли 22 человека
Президент США Дональд Трамп посетит в среду город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в супермаркете погибли 22 человека, заявил во вторник журналистам мэр города Ди Марго.
Обновлено в 18:43