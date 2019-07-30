Финансы
Торги на российском рынке акций начались в «зеленой зоне»Росбалт 03:40
Торги на российском рынке акций стартовали во вторник ростом основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,23% к предыдущему закрытию и достиг 2734,61 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,26% до 1357,10 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Наука
Ученые применят CRISPR для восстановления зрения
Ученые намерены использовать технологию CRISPR в целях восстановления зрения людей, страдающих от наследственной слепоты.
Обновлено 28 июля в 22:45
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Общество
В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.
Обновлено в 05:34
Общество
В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов
Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов в среду, 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:31
Здоровье
Главный детский кардиолог Подмосковья провела прием в Серпухове
В детской поликлинике №1 сегодня, 30 июля, состоялся прием главного детского кардиолога Московской области, руководителя педиатрического отделения МОКДЦД Альфии Дроздовой.
Обновлено в 15:09
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено в 13:22
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
Ипотечные каникулы не обойдутся заёмщику даром, но это возможность выиграть время и сберечь нервы.
Обновлено в 08:56
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Шоу-бизнес
Орландо Блум и Кэти Перри уехали в совместный отпуск в Испанию
Американская певица Кэти Перри находится в романтических отношениях с британским актером Орландо Блумом в течение трех лет.
Обновлено в 07:47
Авто
На ГАЗе разработали беспилотную «ГАЗель»
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) разрабатывает новую версию «ГАЗели» с полностью автономным управлением.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Волочкова напивается на частной вилле в Греции
Волочкова напивается на частной вилле в Греции Балерина отправилась на заслуженный отдых.
Обновлено в 07:43
Экономика
К законопроекту о переводных аккредитивах согласованы новые поправки
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласовала проект поправок к законопроекту о переводных аккредитивах, который подготовило Министерство финансов Российской Федерации.
Обновлено в 11:40
Экономика
Рост уровня бедности зафиксировал Росстат
Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Космос
NASA пропустило «город НЛО» на Луне
Обновлено в 08:07
Экономика
Несмотря на санкции американцев, Huawei показала рост доходов
Huawei в первой половине текущего года зафиксировала существенное увеличение объема доходов от продаж произведенных компанией гаджетов и технологического оборудования, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на представленный корпоративный отчет.
Обновлено в 14:04
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Наука
Глубоководный длиннохвостый кальмар впервые попал на видео
Морским биологам из Соединенных Штатов Америки впервые удалось запечатлеть на видео (смотрите ниже) глубоководного кальмара вида Asperoteuthis mangoldae.
Обновлено в 06:47
Футбол
«Ювентус» выдвинул «МЮ» условия обмена Дибалы на Лукаку
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено вчера в 07:30