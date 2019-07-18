Финансы

Торги на российском рынке акций начались в минусеРосбалт 03:40

Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг ощутимым снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,36% к предыдущему закрытию и составил 2703,40 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,5% до 1354,73 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Торги на российской бирже стартовали в минусе

МонаВиста07:48

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:12

Рынок акций РФ продолжает снижаться, индекс Мосбиржи тестирует отметку в 2700 пунктов

ПРАЙМ04:20

Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов четверга, индекс МосБиржи ушел ниже 2700 пунктов

Финмаркет05:10

Биржевые индексы РФ продолжают падать - Мосбиржи уже опустился ниже 2700 пунктов впервые с начала июня

Интересант04:38

Торги на российском рынке акций начались в минусе

Росбалт03:40

Южнокорейский фондовый рынок продолжает снижение

REGNUM05:13
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 08:52, Вашингтон
Общество

Москвичка опровергла сообщения о принуждении к браку в Чечне

Обновлено вчера в 16:49
Политика

Зеленский рассказал о противниках его звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину вопреки наставлениям «партнеров Украины», которые выступали против этого разговора.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Футбол

«Динамо» сделало предложение форварду «Марселя»

Московское "Динамо" вступило в переговоры с "Марселем" относительно трвнсфера нападающего Клинтона Н'Джие, рапортует FootMercato.
Обновлено в 06:24
Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Общество

В Благовещенске объявлен режим ЧС из-за ливней

Власти Благовещенска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. На населенный пункт обрушились сильные ливни.
Обновлено в 07:04
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии

Обновлено в 02:11
Футбол

Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Астрахани задержаны несколько чиновников

Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.
Обновлено вчера в 15:38
Технологии

Испытания беспилотника-огнемета попали на видео

В Сети появилось видео испытаний американского беспилотника-огнемета TF-19 Wasp. Ролик опубликован на ютьюб-канале Throwflame.
Обновлено в 04:26
Энергетика

Госдума обсудит новый механизм регулирования цен на бензин

Сегодня, 18 июля, Госдума рассмотрит законопроект, направленный на урегулирование цен на бензин и дизельное топливо, в первом чтении, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Иран задержал танкер с контрабандной нефтью

Обновлено в 07:18
Политика

Главы ДНР и ЛНР призвали Зеленского к мирному диалогу с Донбассом

Обновлено в 04:11
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Политика

Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России

Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Транспорт

В «Москва-Сити» построят новые дороги и речной причал

В деловом центре «Москва-Сити» построят новые дороги и речной причал.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Наука

Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные

Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Транспорт

На Крымском мосту закончили укладку рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Экономика

Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло

17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Боевые корабли Северного флота вошли в акваторию Невы

В состав эскадры, прибывшей в Финский залив вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» и противолодочный корабль «Североморск».
Обновлено в 00:59
Политика

Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Политика

В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Политика

На Донбассе объявили бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное летнее перемирие.
Обновлено в 06:18
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