Финансы
Торги на российском рынке акций начались в минусеРосбалт 03:40
Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг ощутимым снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,36% к предыдущему закрытию и составил 2703,40 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,5% до 1354,73 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 08:52, Вашингтон
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Обновлено вчера в 15:38
Технологии
Испытания беспилотника-огнемета попали на видео
В Сети появилось видео испытаний американского беспилотника-огнемета TF-19 Wasp. Ролик опубликован на ютьюб-канале Throwflame.
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Энергетика
Госдума обсудит новый механизм регулирования цен на бензин
Сегодня, 18 июля, Госдума рассмотрит законопроект, направленный на урегулирование цен на бензин и дизельное топливо, в первом чтении, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
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Армия и оружие
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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
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Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
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В деловом центре «Москва-Сити» построят новые дороги и речной причал.
Обновлено в 07:41
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Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
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Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
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17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.
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Боевые корабли Северного флота вошли в акваторию Невы
В состав эскадры, прибывшей в Финский залив вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» и противолодочный корабль «Североморск».
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Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
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На Донбассе объявили бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное летнее перемирие.
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