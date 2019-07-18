Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг ощутимым снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,36% к предыдущему закрытию и составил 2703,40 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,5% до 1354,73 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Торги на российском рынке акций начались в минусе

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