Финансы
Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт вчера в 03:37
Долларовый индекс РТС опустился на 0,31% до 1251,13 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, «внешний фон на открытии торгов вторника складывается нейтральный».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Наука
Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости
Ученые-медики из США создали первый особый тест анализа крови на определение синдрома хронической усталости.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии
Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье
В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Соцопрос показал процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР
По словам Адзинова, недавно в республиках Донбасса провели опрос и выяснили, что 86 процентов населения намерены получить российское гражданство, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:15
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено вчера в 09:08
Хоккей
Агент Дацюка: следите за следующим шагом Павла. Скоро будет объявление
В минувшем сезоне Павел забросил 12 шайб и сделал 30 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+24».
Обновлено в 00:42
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в стрельбе в Северной Каролине
Департамент полиции американского города Шарлотт сообщил, что личность подозреваемого в стрельбе в кампусе университета в американской Северной Каролине установлена.
Обновлено в 00:20
Политика
Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
Не исключено, что в мае Девам придется заняться повышением своих профессиональных навыков – как на обычных семинарах или курсах, так и на тренингах в соцсетях.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Происшествия
Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве
19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Здоровье
Врачей тамбовского перинатального центра подозревают в халатности
Ребёнка планировали и ждали У Быстровых уже есть двое сыновей - 13летний Егор и Максимка, которому нет и трёх лет.
Обновлено в 01:00
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Хоккей
Ряме, Деарне, Тальбо и Стольберг покидают «Авангард»
Официальный сайт "Авангарда" сообщает, что клуб расстается с вратарем Карри Ряме и нападающими Дэвидом Деарне, Максимом Тальбо и Виктором Стольбергом.
Обновлено в 01:09
Технологии
Великобритания выделит £30 млн на технологии «умных» энергосетей
Власти Великобритании выделят £30 млн в виде грантов на проекты по созданию локальных интеллектуальных энергетических систем.
Обновлено вчера в 14:51
Авто
Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки
Обновлено вчера в 02:48
Кино
Назван гонорар Железного человека за «Мстителей»
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Обновлено вчера в 11:40
Культура
Режиссер Павел Чухрай госпитализирован в тяжелом состоянии
Режиссер Павел Чухрай госпитализирован в кардиореанимацию. Состояние 72-летнего кинематографиста оценивается как тяжелое.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Российские ЗРК не помешают США вторгнуться в Венесуэлу
Российские зенитно-ракетные комплексы, которые стоят на вооружении армии Венесуэлы, не смогут помешать США провести военную операцию против президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 23:48
Транспорт
Центр Екатеринбурга перекроют из-за первомайской демонстрации
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано
Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 20:02
Авто
УАЗ завершил сертификационные испытания модели УАЗ «Хантер» в Чили
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
США заявили о потере превосходства в космосе из-за России
Обновлено вчера в 23:15