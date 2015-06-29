Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт вчера в 03:33

Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,3% к предыдущему закрытию и составил 2743,36 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,42% до 1337,70 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Демонстранты напали на кортеж премьера Албании В четверг в городе Либрадж толпа демонстрантов с камнями напала на кортеж премьера и лидера правящей Социалистической партии (СП) Эди Рамы.

Спорт Российские волейболисты обыграли Польшу в Лиге наций Мужская сборная России переиграла команду Польши в рамках 3-й игровой недели в Лиге наций.

Политика Трамп поблагодарил Абэ за усилия по содействию контактам США с Ираном Президент США Дональд Трамп в пятницу в телефонном разговоре поблагодарил посетившего ранее Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ за его усилия по содействию контактам Вашингтона с Тегераном.

Политика Путин прибыл на саммит в Душанбе Российский президент Владимир Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.

Транспорт Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.

Финансы ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.

Происшествия В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Происшествия Голунов пожаловался на панические атаки после освобождения Журналист «Медузы» Иван Голунов, освобожденный из-под домашнего ареста 11 июня, заявил, что не может вернуться к нормальной жизни.

Экономика Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из США Индия готовится повысить пошлины на американские товары после решения США отменить торговые льготы, передает Reuters со ссылкой на два источника.

Политика В Ростовской области началась выдача паспортов РФ гражданам Донбасса В Ростовской области жителям Донбасса были выданы первые паспорта РФ, оформленные по упрощённой процедуре.

Общество Китайский программист придумал необычный способ поговорить с девушкой Программу-робота для автоматической переписки с девушкой из-за нехватки времени разработал китайский программист Ли Кайсян, 12 июня сообщает портал Oddity Central.

Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.

Общество Томские учителя вышли на пикет за повышение окладов Участники акции протеста требуют от исполнительной власти Томска повышения окладов работникам муниципальных бюджетных учреждений образования и культуры на 45% по примеру областных организаций.

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Политика Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.

Транспорт ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.

Экономика Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном Кавказе Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.

Политика Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Политика РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.

Политика Зеленский назначил нового главу Нацгвардии Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардии страны.