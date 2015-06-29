Финансы
Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт вчера в 03:33
Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,3% к предыдущему закрытию и составил 2743,36 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,42% до 1337,70 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Трамп сообщил об отставке пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс
Сара Сандерс родом из Арканзаса, сменила на посту пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который занимал должность в течение полугода с момента начала президентского срока Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика
Мишустин: Перечисления ФНС в бюджет в январе-мае выросли на 15,7%
В федеральный бюджет за 5 месяцев удалось перечислить 5,1 триллиона рублей. Рост - 15,7% к аналогичному периоду годом ранее.
Обновлено в 03:01
Футбол
Не только шесть очков. Черчесов сделал кое-что ещё, но не все заметили
С другой стороны, в матчах против Сан-Марино и Кипра наш штаб задействовал 15 футболистов.
Обновлено вчера в 05:08
Футбол
Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтой
Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды.
Обновлено в 03:34
Происшествия
На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания
Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Политика
Путин отметил роль России в поражении боевиков в Сирии
Боевики в Сирии потерпели поражение, важную роль в этом сыграла помощь Российской Федерации официальному Дамаску.
Обновлено в 03:26
Общество
СМИ: в Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
Письмо, которое информирует о возвращении мореплавателя Христофора Колумба из Америки, обнаружено в испанском историческом архиве дворянства.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Опубликовано видео издевательств уральского бизнесмена над детьми
Кадры с жестоким "воспитанием" детей появились в сети за день до оглашения приговора владельцу "ITM Холдинг" В сети появились видео, где уральский бизнесмен, основатель "ITM Холдинг", Юрий Юдин издевается над детьми.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В Бурятии загорелся строительный рынок
Строительный рынок загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Улан-Удэ, к борьбе с огнем привлечен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 04:17
Политика
Турция раскритиковала США за обвинения против Ирана
США уже обвинили Иран в нападении на танкеры и направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 04:04
Экономика
Сбербанк откажется от традиционных банкоматов
Сбербанк в рамках обновления сети самообслуживания будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов в пользу ресайклеров — устройств, которые и выдают, и принимают деньги.
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Футбол
Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»
Обновлено вчера в 23:40
Кино
Вышел первый трейлер сиквела «Сияния» с Юэном МакГрегором
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством
Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.
Обновлено в 02:37
Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении
Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Сергея Карабасова арестовали на два месяца
Под арестом бывший и.о. главы администрации пробудет до 13 августа Бывший и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов арестован на два месяца, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.
Обновлено в 04:16
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял своих сослуживцев в Донбассе.
Обновлено в 02:18
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий
Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой поступила в калифорнийский колледж
В этом году дочь Веры Брежневой от первого брака Соня Киперман окончила престижную школу-пансионат в США, где живет уже несколько лет.
Обновлено в 02:23
Энергетика
«Газпром нефть» назвала целью выход на дивиденды в 50% от прибыли
"Газпром нефть" ставит цель - выйти в 2019-2021 годах на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 04:09
Общество
Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
СБУ обвинила Кремль в крушении украинского Ил-76 под Луганском в 2014 году
В октябре прошлого года глава СБУ Грицак заявил, что самолет Ил-76 с десантниками ВСУ в июне 2014 года под Луганском сбили бойцы частной военной компании "Вагнера".
Обновлено в 03:26
Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Политика
Володин поддержал идею изымать у госслужащих незаконные доходы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу Минюста РФ об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не смогут подтвердить законность их получения, а также поручил ответственному комитету Думы подключиться к проработке инициативы.
Обновлено в 04:11
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков
Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.
Обновлено в 02:17