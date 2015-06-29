Финансы
Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт вчера в 03:33
Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,3% к предыдущему закрытию и составил 2743,36 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,42% до 1337,70 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:35, Ашберн
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (*pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:23
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 06:37
Политика
Минкульт Украины исключил актера Добронравова из «черного списка»
Министерство культуры Украины опубликовало обновленный список лиц, "угрожающих национальной безопасности", в нем отсутствует имя российского актера Федора Добронравова.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова впервые стала мамой
30-летняя актриса Татьяна Храмова («Фитнес», «Без следа», «Пятая стража») впервые стала мамой.
Обновлено в 04:52
Гаджеты
Опубликован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат ОС Android 10
Китайский источник опубликовал перечень смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат обновление до Android 10 (она же Android Q). В нем числится 11 моделей.
Обновлено в 03:45
Футбол
Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»
Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным
Кассационным судом Италии был подтвержден приговор в виде шестимесячного тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Обновлено в 06:00
Политика
Саакашвили встал на воинский учет на Украине
Обновлено в 04:28
Общество
В Приморье нашли останки пилота пропавшего в 1950 году самолета
Экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск» завершила работу на месте катастрофы самолета-разведчика авиации Тихоокеанского флота, разбившегося в 1950 году.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки после уголовного дела
Голунов отметил, что «ему надо прийти в себя, понять, как жить дальше».
Обновлено в 07:24
Происшествия
Пожар в историческом здании на Пречистенке в центре Москвы локализован
Крупный пожар в историческом здании на улице Пречистенка в центре Москвы удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Михаила Музраева перевели в карантин СИЗО «Лефортово»
Экс-глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев 10 дней проведет в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Разин оценил состояние Алибасова
Обновлено в 05:28
Политика
Зеленский назвал мир в Донбассе своей главной целью
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:51
Политика
Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Авто
Renault Captur нового поколения показали на первых фото
Рендер новинки появился в Твиттере пользователя Julien Jodry. В настоящее время Renault работает над вторым поколением кроссовера Captur.
Обновлено в 04:27
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Политика
Партия Порошенко поднялась на второе место в парламентском рейтинге
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" поднялась на второе место в парламентском рейтинге, ее готовы поддержать 7,9% респондентов, свидетельствуют данные исследования центра "Социс", опубликованные в пятницу.
Обновлено в 06:16
Футбол
Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Обновлено в 00:43
Религия
Патриарх Кирилл назвал причины конфликта вокруг храма в Екатеринбурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал две причины противостояния из-за возведения храма в Екатеринбурге: это плохое информационное освещение строительства и сложности церковной работы с подростками.
Обновлено в 03:47
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика
Могерини: Евросоюз считает, что ограничил активность России санкциями
Евросоюз считает, что введение санкций в отношении России смогло ограничить ее активность.
Обновлено в 06:42
Экономика
Пессимизм жителей РФ по поводу экономики страны идёт на спад
Стоит отметить, что, согласно опросу, количество людей, считающих, что экономическая ситуация в стране плохая, снизилось с 45% в феврале 2019 года до 40% в июне 2019 года.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Транспорт
Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва-Казань
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено в 03:49