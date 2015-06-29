Финансы

Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт вчера в 03:33

Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,3% к предыдущему закрытию и составил 2743,36 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,42% до 1337,70 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Банки.ру04:36

Индекс РТС превысил отметку в 1350 пунктов

ТАСС03:42

Рынок акций РФ начал торги небольшим снижением индексов

Финмаркет03:21

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:17

Индекс РТС превысил 1350 пунктов впервые с июля 2014 года

Интерфакс03:57

Российский фондовый рынок открылся снижением индексов

Росбалт03:34

Российсикие торги открылись падением

Газета.Ruвчера в 03:19
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Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (*pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:23
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 06:37
Политика

Минкульт Украины исключил актера Добронравова из «черного списка»

Министерство культуры Украины опубликовало обновленный список лиц, "угрожающих национальной безопасности", в нем отсутствует имя российского актера Федора Добронравова.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова впервые стала мамой

30-летняя актриса Татьяна Храмова («Фитнес», «Без следа», «Пятая стража») впервые стала мамой.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Гаджеты

Опубликован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат ОС Android 10

Китайский источник опубликовал перечень смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат обновление до Android 10 (она же Android Q). В нем числится 11 моделей.
Обновлено в 03:45
Футбол

Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»

Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным

Кассационным судом Италии был подтвержден приговор в виде шестимесячного тюремного заключения и штрафа знаменитой итальянской актрисе Орнелле Мути, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
Обновлено в 06:00
Политика

Саакашвили встал на воинский учет на Украине

Обновлено в 04:28
Общество

В Приморье нашли останки пилота пропавшего в 1950 году самолета

Экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск» завершила работу на месте катастрофы самолета-разведчика авиации Тихоокеанского флота, разбившегося в 1950 году.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 06:33
Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Происшествия

Голунов пожаловался на панические атаки после уголовного дела

Голунов отметил, что «ему надо прийти в себя, понять, как жить дальше».
Обновлено в 07:24
Происшествия

Пожар в историческом здании на Пречистенке в центре Москвы локализован

Крупный пожар в историческом здании на улице Пречистенка в центре Москвы удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Михаила Музраева перевели в карантин СИЗО «Лефортово»

Экс-глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев 10 дней проведет в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Разин оценил состояние Алибасова

Обновлено в 05:28
Политика

Зеленский назвал мир в Донбассе своей главной целью

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:51
Политика

Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Авто

Renault Captur нового поколения показали на первых фото

Рендер новинки появился в Твиттере пользователя Julien Jodry. В настоящее время Renault работает над вторым поколением кроссовера Captur.
Обновлено в 04:27
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Обновлено в 00:38
Общество

В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Политика

Партия Порошенко поднялась на второе место в парламентском рейтинге

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" поднялась на второе место в парламентском рейтинге, ее готовы поддержать 7,9% респондентов, свидетельствуют данные исследования центра "Социс", опубликованные в пятницу.
Обновлено в 06:16
Футбол

Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева

Обновлено в 00:43
Религия

Патриарх Кирилл назвал причины конфликта вокруг храма в Екатеринбурге

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал две причины противостояния из-за возведения храма в Екатеринбурге: это плохое информационное освещение строительства и сложности церковной работы с подростками.
Обновлено в 03:47
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика

Могерини: Евросоюз считает, что ограничил активность России санкциями

Евросоюз считает, что введение санкций в отношении России смогло ограничить ее активность.
Обновлено в 06:42
Происшествия

«Недетские игры» в лагере «Ракета» в Ленобласти проверит СК

Обновлено в 06:52
Экономика

Пессимизм жителей РФ по поводу экономики страны идёт на спад

Стоит отметить, что, согласно опросу, количество людей, считающих, что экономическая ситуация в стране плохая, снизилось с 45% в феврале 2019 года до 40% в июне 2019 года.
Обновлено в 07:21
Происшествия

В Улан-Удэ загорелся строительный рынок

Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Транспорт

Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва-Казань

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.
Обновлено в 03:49
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