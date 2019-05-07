Финансы
Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт вчера в 03:37
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник слабым снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,08% к предыдущему закрытию и составил 2577,68 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,07% до 1244,72 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Спорт
Колобков прокомментировал судебное решение по делу Кокорина и Мамаева
Российский министр спорта Павел Колобков выразил уверенность в том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сделают выводы из происшедшего.
Обновлено в 10:59
Футбол
Лионель Месси в профессиональной карьере потерпел 15 крупных поражений
Вчерашний матч в Ливерпуле стал для Месси 813-м в профессиональной карьере (684 – за «Барселону», 129 – за сборную Аргентины).
Обновлено в 01:36
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Обновлено вчера в 19:26
Авто
Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX
Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Самозанятыми зарегистрировались более 80 тыс. человек
Более 80 тыс. человек официально зарегистрировались на сегодняшний день в качестве самозанятых, сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Авто
Очень редкую Subaru Impreza выставили на продажу
Гонконгский дилер по продаже эксклюзивных автомобилей Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 09:21
Гаджеты
В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника
Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Обновлено вчера в 17:41
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Культура
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Экономика
В России снизилась младенческая смертность
Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Хоккей
Подъяпольский и Провольнев стали игроками «Северстали»
Голкипер Владислав Подъяпольский и защитник Владислав Провольнев подписали односторонние двухлетние контракты с "Северсталью", сообщает пресс-служба КХЛ.
Обновлено в 10:04
Политика
Савченко заявила, что ее жизни угрожают агенты СБУ
"Речь идет об агентах, которые были привлечены СБУ из вооруженных сил Украины с целью осуществления провокаций против Рубана и Савченко", - заявила Савченко в интервью интернет – изданию "Страна.ua", отвечая на вопрос, почему она попросила госохрану и кто конкретно ей угрожает.
Обновлено в 08:16
Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Футбол
Новый стадион «Ромы» хотят открыть в 2022 году
Надеемся, что к июню будут подготовлены официальные разрешения, а стадион будет открыт к средине 2022 года.
Обновлено в 09:09
Политика
Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА
Новоизбранный лидер Украины, поздравляя сограждан с Днём памяти и примирения, который был введён Радой в рамках декоммунизации, поставил в один ряд ветеранов Великой Отечественной войны и боевиков Организации украинских националистов (запрещена в России), которые во времена войны сотрудничали с фашистами.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
На Украине предложили заложить ядерные мины на границе с Россией
Украинские власти могли бы «сдержать российскую агрессию», заложив на общей границе ядерные мины.
Обновлено в 06:52
Общество
Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в двух районах Иркутской области
С северных районов в наиболее горимые центральные и южные районы Иркутской области министерством лесного комплекса производится передислокация пожарной и тяжелой техники для ликвидации лесных пожаров.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Важны размер и ракурс: Седокова выложила огненное видео из бассейна
«Иногда размер проблемы зависит от ракурса с которого ты на неё смотришь»*, — подписала размещенную в социальной сети Instagram видеозапись Седокова.
Обновлено в 05:19
Здоровье
Во Франции запретили опасную пищевую добавку Е171
С января будущего года во Франции не будут производить либо импортировать продукты питания, в которых присутствует популярная пищевая добавка E171, или диоксид титана, сообщает немецкое издание «Центр здоровья».
Обновлено в 04:34