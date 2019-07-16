Финансы

Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт 03:37

Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,12% к предыдущему закрытию и составил 2753,20 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,21% до 1383,58 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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К середине лета рынок подошел уставшим

Finam.Ru13:19

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:16

Дневной обзор рынка акций 16.07.2019. Волатильность на российском рынке начинает расти

Глас Народа09:08

Рынок акций РФ сохранил негативную динамику по основным индексам

ПРАЙМ13:15

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Интерфакс03:15

Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

Росбалт03:37

Российский рынок акций открылся в красной зоне

Финмаркет03:09
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Происшествия

На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз

Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Авто

УАЗ показал первое официальное фото «Патриота» с «автоматом»

Ульяновское автомобильное предприятие показало первый официальный снимок УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач (АКП).
Обновлено в 08:30
Происшествия

Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму

Обновлено в 17:15
Политика

ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Космос

Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины

Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено в 19:39
Армия и оружие

США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы

Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.
Обновлено в 19:29
Экономика

ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг

Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Уфолог оценил планы штурма Зоны 51

Более миллиона американцев намерены принять участие в масштабном флешмобе, который в Сети окрестили штурмом Зоны 51.
Обновлено в 12:02
Футбол

СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро

ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.
Обновлено в 19:01
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Обновлено в 19:36
Гаджеты

Ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео

Сегодня новый ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео, распространенном в социальной сети.
Обновлено в 11:36
Культура

Бузова и Малахов номинированы на ТЭФИ-2019

По словам организаторов премии ТЭФИ 2019 года, всего для вручения наград будет представлено 14 номинаций в категории «Дневной эфир» и 20 — в категории «Вечерний прайм».
Обновлено в 20:01
Общество

Роспотребнадзор дал советы по правильному выбору хлеба

Обновлено в 06:19
Кино

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали

В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону.
Обновлено в 08:46
Политика

Лавров прокомментировал ситуацию с паспортами для жителей Донбасса

Россия не навязывает паспорта жителям Донецкой и Луганской областей, а пытается защитить людей от дискриминационных действий властей Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 19:38
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ

Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:29
Политика

Киев предупреждает жителей Украины об опасности отдыха в Крыму

Украинским гражданам рекомендовали воздержаться от "опасного отдыха" в аннексированном Россией Крыму.
Обновлено в 20:07
Происшествия

Семь человек найдены мертвыми на российском пляже

Обновлено в 05:37
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Космос

Спасти планету от астероида. Южноуральцы посоревновались в создании космолетов

Перед участниками поставили задачу: произвести максимально мягкую стыковку космолета с метеоритом.
Обновлено в 08:50
Политика

Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию

Как отметил глава МИДа, если грузинские власти смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, а также устранят существующие угрозы для безопасности россиян, то Москва рассмотрит возможность отмены принятых мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.
Обновлено в 19:37
Футбол

«Ювентус» включился в борьбу за Дани Алвеса

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в "Ювентусе".
Обновлено в 11:02
Политика

Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайскими военными

Компания Google отвергла обвинения в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом КНР.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Крыму бетонное ограждение спасло жизнь пассажирам автобуса

Установленное вдоль проезжей части бетонное ограждение спасло рейсовый автобус от падения со склона в районе крымского курорта Судак, где после сильных дождей сошел селевой поток, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.
Обновлено в 15:21
Гаджеты

Sony A7R IV – 61-Мп беззеркальная камера за $3500

Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Генсек НАТО пообещал ответить России на выход из ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответит России, если последняя вслед за США выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 01:57
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
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