Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,12% к предыдущему закрытию и составил 2753,20 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,21% до 1383,58 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Авто УАЗ показал первое официальное фото «Патриота» с «автоматом» Ульяновское автомобильное предприятие показало первый официальный снимок УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач (АКП).

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Космос Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.

Армия и оружие США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.

Экономика ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.

Армия и оружие Уфолог оценил планы штурма Зоны 51 Более миллиона американцев намерены принять участие в масштабном флешмобе, который в Сети окрестили штурмом Зоны 51.

Футбол СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.

Гаджеты Ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео Сегодня новый ноутбук Honor MagicBook Pro показали на официальном видео, распространенном в социальной сети.

Культура Бузова и Малахов номинированы на ТЭФИ-2019 По словам организаторов премии ТЭФИ 2019 года, всего для вручения наград будет представлено 14 номинаций в категории «Дневной эфир» и 20 — в категории «Вечерний прайм».

Кино Скончалась актриса Ольга Вяликова Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.

Происшествия Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону.

Политика Лавров прокомментировал ситуацию с паспортами для жителей Донбасса Россия не навязывает паспорта жителям Донецкой и Луганской областей, а пытается защитить людей от дискриминационных действий властей Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Спорт Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Политика Лавров назвал условие отмены запрета на полеты в Грузию Как отметил глава МИДа, если грузинские власти смогут стабилизировать ситуацию внутри страны, а также устранят существующие угрозы для безопасности россиян, то Москва рассмотрит возможность отмены принятых мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию.

Футбол «Ювентус» включился в борьбу за Дани Алвеса Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Политика Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайскими военными Компания Google отвергла обвинения в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом КНР.

Происшествия В Крыму бетонное ограждение спасло жизнь пассажирам автобуса Установленное вдоль проезжей части бетонное ограждение спасло рейсовый автобус от падения со склона в районе крымского курорта Судак, где после сильных дождей сошел селевой поток, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.

Армия и оружие Генсек НАТО пообещал ответить России на выход из ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответит России, если последняя вслед за США выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).