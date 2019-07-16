Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,12% к предыдущему закрытию и составил 2753,20 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,21% до 1383,58 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Политика Почти 70% россиян заявили о хорошем отношении к Украине В свою очередь, 12% россиян заявили, что в основном плохо относятся к Украине, а еще 9% — очень плохо.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Космос Роскосмос рассказал о причинах переноса пуска «Протона-М» Запуск космической обсерватории был в очередной раз перенесен из-за негерметичности трубопровода во второй ступени ракеты-носителя «Протон-М».

Финансы Эксперт назвал самый плохой день для рубля "Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Политика Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.

Политика Небензя призвал Совбез ООН дать оценку украинскому закону о языке Ранее сегодня в ООН заявили, что закон о государственном языке на Украине вызывает озабоченность.

ЖКХ Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду.

Кино Фонд Абрамовича поддержит три фильма от начинающих режиссеров Учрежденный миллиардером Романом Абрамовичем Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» частично профинансирует создание фильмов «Китобой», «Молоко птицы» и «Тенерифе».

Футбол Сабалета проведет последний сезон в АПЛ Защитник "Вест Хэма" Пабло Сабалета рассказал, что грядущий сезон станет последним для него в чемпионате Англии.

Армия и оружие Военным в России запретят рассказывать о службе Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.

Происшествия Глава агентства лесохозяйства Бурятии отдал под вырубку лес у Байкала "Чиновник после извещения о возбуждении уголовного дела обратился в больницу с жалобами на артериальное давление и был госпитализирован", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Общество Конструктор рассказал об уникальности российской подлодки «Пиранья» Ведущий конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Игорь Караваев рассказал РИА Новости об уникальных характеристиках новейшей, неатомной малой подлодки П-750Б «Пиранья».

Политика Александр Лукашенко наградил Олега Кожемяко орденом Почёта Награждение проходило во Дворце Независимости Накануне орденом Почёта отмечен долговременный и конструктивный характер взаимодействия с Беларусью губернатора Приморского края России Олега Кожемяко.

Политика Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Игры Tropico 6 выйдет на консолях в сентябре Компания Kalypso Media назвала дату консольного релиза сатирической стратегии Tropico 6. Игра появится на PS4 и Xbox One 27 сентября.

Политика Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.

Финансы Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Здоровье Чем опасен варикоз и как его избежать, рассказал хирург Если варикоз обнаружен на начальной стадии, его можно предупредить. Он никогда не возникает в одночасье, утверждает хирург.