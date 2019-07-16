Финансы
Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт 03:37
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,12% к предыдущему закрытию и составил 2753,20 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,21% до 1383,58 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 19:32
Политика
Почти 70% россиян заявили о хорошем отношении к Украине
В свою очередь, 12% россиян заявили, что в основном плохо относятся к Украине, а еще 9% — очень плохо.
Обновлено в 21:59
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора
Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Космос
Роскосмос рассказал о причинах переноса пуска «Протона-М»
Запуск космической обсерватории был в очередной раз перенесен из-за негерметичности трубопровода во второй ступени ракеты-носителя «Протон-М».
Обновлено в 12:08
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено в 21:00
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Политика
Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября
Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
Политика
Небензя призвал Совбез ООН дать оценку украинскому закону о языке
Ранее сегодня в ООН заявили, что закон о государственном языке на Украине вызывает озабоченность.
Обновлено в 11:31
Авто
Найдена Tesla Model S с пробегом почти миллион километров
Обновлено в 06:18
ЖКХ
Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду.
Обновлено в 21:02
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Кино
Фонд Абрамовича поддержит три фильма от начинающих режиссеров
Учрежденный миллиардером Романом Абрамовичем Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» частично профинансирует создание фильмов «Китобой», «Молоко птицы» и «Тенерифе».
Обновлено в 09:16
Футбол
Сабалета проведет последний сезон в АПЛ
Защитник "Вест Хэма" Пабло Сабалета рассказал, что грядущий сезон станет последним для него в чемпионате Англии.
Обновлено в 20:31
Армия и оружие
Военным в России запретят рассказывать о службе
Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Глава агентства лесохозяйства Бурятии отдал под вырубку лес у Байкала
"Чиновник после извещения о возбуждении уголовного дела обратился в больницу с жалобами на артериальное давление и был госпитализирован", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Обновлено в 22:09
Авто
Дешевле всего ремонт автомобилей обходится на Урале
Обновлено в 04:52
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.
Обновлено в 14:40
Общество
Конструктор рассказал об уникальности российской подлодки «Пиранья»
Ведущий конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Игорь Караваев рассказал РИА Новости об уникальных характеристиках новейшей, неатомной малой подлодки П-750Б «Пиранья».
Обновлено в 21:08
Политика
Александр Лукашенко наградил Олега Кожемяко орденом Почёта
Награждение проходило во Дворце Независимости Накануне орденом Почёта отмечен долговременный и конструктивный характер взаимодействия с Беларусью губернатора Приморского края России Олега Кожемяко.
Обновлено в 21:06
Политика
Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 18:24
Игры
Tropico 6 выйдет на консолях в сентябре
Компания Kalypso Media назвала дату консольного релиза сатирической стратегии Tropico 6. Игра появится на PS4 и Xbox One 27 сентября.
Обновлено в 10:05
Общество
Петербуржцы смогут наблюдать лунное затмение
Обновлено в 12:14
Политика
Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота
Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
Обновлено в 09:01
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 11:18
Здоровье
Чем опасен варикоз и как его избежать, рассказал хирург
Если варикоз обнаружен на начальной стадии, его можно предупредить. Он никогда не возникает в одночасье, утверждает хирург.
Обновлено в 22:42
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра
Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор фигурантам дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной.
Обновлено в 09:44