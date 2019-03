Торги на российском рынке акций начались снижением индексовРосбалт 03:32

The Technomancer (Xbox One) — с 1 по 30 апреля Outcast: Second Contact (Xbox One) — с 16 апреля по 15 мая Star Wars Battlefront II (2005; Xbox One) — с 1 по 15 апреля Ghost Recon: Advanced Warfighter 2 (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 30 апреля Чем в апреле ответит Sony, узнаем завтра вечером, когда компания представит свежую подборку для PS Plus, которая теперь включает лишь две игры для PS4.