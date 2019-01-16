Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%Интерфакс вчера в 02:15
Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен большинства blue chips на фоне подъема фондовых площадок Азии и отскока нефти вверх на новостях о планах правительства КНР поддержать экономику страны; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
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Политика
Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине
Обновлено в 15:04
Общество
Google переименовал детские сады Москвы в крематории
Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
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Музыка
Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России
Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.
Обновлено в 14:05
Авто
BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series
Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.
Обновлено вчера в 10:06
Общество
YouTube запретил видео с опасными для жизни и здоровья акциями
Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.
Обновлено в 10:20
Гаджеты
Motorola возродит RAZR в виде складного смартфона
Американская компания Motorola возродит модель мобильного телефона RAZR в виде складного гаджета.
Обновлено в 12:39
Авто
Skoda анонсировала новый кроссовер
Skoda продолжает расширять продуктовую линейку кроссоверов: новый автомобиль встанет на ступеньку ниже моделей Kodiaq и Karoq.
Обновлено в 05:05
Общество
Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей
Обновлено в 07:08
Культура
Умер татарский певец Ильгам Шакиров
Народный артист России и Татарстана, певец Ильгам Шакиров скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Четыре человека погибли при взрыве газа в Тбилиси
Четыре человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом корпусе в Тбилиси, передаёт грузинский Первый канал.
Обновлено в 14:35
Футбол
Роналду принес победу «Ювентусу» над «Миланом» в Суперкубке Италии
Обновлено в 14:27
Авто
McLaren презентовал родстер 600LT Spider
Британский автопроизводитель McLaren презентовал родстер 600LT Spider и продемонстрировал его силовые характеристики на треке.
Обновлено в 14:08
Кино
Вышел тизер новых «Охотников за привидениями»
Обновлено в 15:38
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Конфликт ученицы и завуча школы в Тольятти попал на видео
Обновлено в 13:05
Гаджеты
Apple показала чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max
Новые чехлы Apple Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max позволяют устройствам работать дополнительно 20 часов.
Обновлено в 05:15
Политика
Штаты угрожают выйти из ДРСМД 2 февраля
США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не начнет его соблюдать.
Обновлено в 12:19
Здоровье
Во Владимирской области более 20 человек заболели корью
Более 20 человек заболели корью во Владимирской области, вспышка зафиксирована среди цыганского населения, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в среду.
Обновлено в 15:50
Гаджеты
Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Американская компания Nike представила умные баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Британский парламент выразил доверие кабмину Мэй
Мэй аргументирует недопустимость проведения нового референдума тем, что британский народ высказал свою позицию на одобренном парламенте референдуме 2016 года и высказался за выход страны из ЕС (правда, перевес сторонников Brexit составил тогда всего 4%). Задача правительства, по ее словам — реализация воли народа.
Обновлено в 15:47
Экономика
Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании России
Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек
Обновлено в 12:07
Автоспорт
Экипаж «КАМАЗ-мастер» Сотникова победил на восьмом этапе ралли «Дакар»
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова победил на восьмом этапе ралли-рейда "Дакар", проходящего в Перу, в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 17:30
Наука
ЦЕРН разрабатывает проект «коллайдера будущего»
Обновлено в 13:03
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Ленинградской области
Взрыв произошел на заводе по производству химических добавок в городе Кингисепп Ленинградской области.
Обновлено в 06:15
Общество
На реке в штате Мэн образовался ледяной диск диаметром более 90 метров
В американском штате Мэн в США, на реке Пресумпсот образовался ледяной круг — он медленно вращается на поверхности воды.
Обновлено в 09:53
Авто
В РФ названы самые продаваемые марки автомобилей с пробегом
В 2018 году объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 5,4 млн единиц – на 2,4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Владимир Путин поручил расселить разрушенный дом в Магнитогорске
Обновлено в 09:06
Происшествия
Число жертв нападения на отель в Найроби достигло 15 человек
Сотрудник морга в кенийской столице Найроби сообщил об увеличении числа жертв вооруженного нападения на один из городских отелей — офисно-гостиничный комплекс Dusit D2.
Обновлено вчера в 20:31
Технологии
Блокировка Telegram помешала россиянину нагреть воду в бойлере
Владелец водонагревателя бренда Ariston Дмитрий Змеев пожаловался, что его домашняя техника перестала полноценно работать из-за блокировки серверов компании Роскомнадзором.
Обновлено в 07:32