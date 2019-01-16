Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%Интерфакс вчера в 02:15

Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен большинства blue chips на фоне подъема фондовых площадок Азии и отскока нефти вверх на новостях о планах правительства КНР поддержать экономику страны; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня изменились разнонаправленно

ТАСС11:28

Индексы РФ завершили торги разнонаправленно

Банки.ру10:50

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Интерфаксвчера в 02:15

Российский фондовый рынок открылся ростом индексов

Росбалт02:37

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру02:32

Рынок акций РФ может открыться разнонапраленно при противоречивых внешних сигналах

АК&Мвчера в 07:28

Московская биржа закрылась разнонаправленно

АБН11:06
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Политика

Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине

Обновлено в 15:04
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Google переименовал детские сады Москвы в крематории

Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
Обновлено в 11:08
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Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России

Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.
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BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series

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Общество

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Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.
Обновлено в 10:20
Гаджеты

Motorola возродит RAZR в виде складного смартфона

Американская компания Motorola возродит модель мобильного телефона RAZR в виде складного гаджета.
Обновлено в 12:39
Авто

Skoda анонсировала новый кроссовер

Skoda продолжает расширять продуктовую линейку кроссоверов: новый автомобиль встанет на ступеньку ниже моделей Kodiaq и Karoq.
Обновлено в 05:05
Общество

Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей

Обновлено в 07:08
Культура

Умер татарский певец Ильгам Шакиров

Народный артист России и Татарстана, певец Ильгам Шакиров скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Четыре человека погибли при взрыве газа в Тбилиси

Четыре человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом корпусе в Тбилиси, передаёт грузинский Первый канал.
Обновлено в 14:35
Футбол

Роналду принес победу «Ювентусу» над «Миланом» в Суперкубке Италии

Обновлено в 14:27
Авто

McLaren презентовал родстер 600LT Spider

Британский автопроизводитель McLaren презентовал родстер 600LT Spider и продемонстрировал его силовые характеристики на треке.
Обновлено в 14:08
Кино

Вышел тизер новых «Охотников за привидениями»

Обновлено в 15:38
Происшествия

Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»

Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Конфликт ученицы и завуча школы в Тольятти попал на видео

Обновлено в 13:05
Гаджеты

Apple показала чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max

Новые чехлы Apple Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max позволяют устройствам работать дополнительно 20 часов.
Обновлено в 05:15
Политика

Штаты угрожают выйти из ДРСМД 2 февраля

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не начнет его соблюдать.
Обновлено в 12:19
Здоровье

Во Владимирской области более 20 человек заболели корью

Более 20 человек заболели корью во Владимирской области, вспышка зафиксирована среди цыганского населения, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в среду.
Обновлено в 15:50
Гаджеты

Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Американская компания Nike представила умные баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки.
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Политика

Британский парламент выразил доверие кабмину Мэй

Мэй аргументирует недопустимость проведения нового референдума тем, что британский народ высказал свою позицию на одобренном парламенте референдуме 2016 года и высказался за выход страны из ЕС (правда, перевес сторонников Brexit составил тогда всего 4%). Задача правительства, по ее словам — реализация воли народа.
Обновлено в 15:47
Экономика

Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании России

Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие

В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек

Обновлено в 12:07
Автоспорт

Экипаж «КАМАЗ-мастер» Сотникова победил на восьмом этапе ралли «Дакар»

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова победил на восьмом этапе ралли-рейда "Дакар", проходящего в Перу, в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 17:30
Наука

ЦЕРН разрабатывает проект «коллайдера будущего»

Обновлено в 13:03
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Ленинградской области

Взрыв произошел на заводе по производству химических добавок в городе Кингисепп Ленинградской области.
Обновлено в 06:15
Общество

На реке в штате Мэн образовался ледяной диск диаметром более 90 метров

В американском штате Мэн в США, на реке Пресумпсот образовался ледяной круг — он медленно вращается на поверхности воды.
Обновлено в 09:53
Авто

В РФ названы самые продаваемые марки автомобилей с пробегом

В 2018 году объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 5,4 млн единиц – на 2,4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Владимир Путин поручил расселить разрушенный дом в Магнитогорске

Обновлено в 09:06
Происшествия

Число жертв нападения на отель в Найроби достигло 15 человек

Сотрудник морга в кенийской столице Найроби сообщил об увеличении числа жертв вооруженного нападения на один из городских отелей — офисно-гостиничный комплекс Dusit D2.
Обновлено вчера в 20:31
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Блокировка Telegram помешала россиянину нагреть воду в бойлере

Владелец водонагревателя бренда Ariston Дмитрий Змеев пожаловался, что его домашняя техника перестала полноценно работать из-за блокировки серверов компании Роскомнадзором.
Обновлено в 07:32
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