Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт 03:34
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,11% к предыдущему закрытию и достиг 2587,53 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,18% до 1277,87 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Здоровье
Новгородский министр здравоохранения: в Окуловке нет забастовки врачей
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 23 апреля, ситуацию в Окуловской ЦРБ прокомментировала министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк.
Обновлено в 11:22
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Новый российский пистолет «Удав» прошел отстрел
Агентство РИА Новости представило репортаж с отстрела нового российского пистолета, прошедшего в 2018 году этап государственных испытаний.
Обновлено в 06:26
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном
В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Полицейский спецназ проводит операцию во французском Лурде
Полицейский спецназ проводит операцию в городе Лурд французского департамента Верхние Пиренеи.
Обновлено в 08:05
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Гаджеты
Meizu представила новый флагманский смартфон Meizu 16s
Под «капотом» Meizu 16s расположен флагманский процессор Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти.
Обновлено в 11:00
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию
Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено в 10:39
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински
Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Политика
Путин оценил шансы РФ стать одним из главных туристических направлений
У России есть все основания стать одним из лидеров международных рейтингов самых востребованных туристических направлений на планете.
Обновлено в 10:41
Политика
Путин посетил Суворовское училище в Петербурге
Президент России Владимир Путин 23 апреля побывал в Санкт-Петербургском Суворовском училище, сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 10:12
Культура
Мединский предложил Sony снимать фильмы в России
Российский министр культуры Владимир Мединский во время встречи с представителями кинокомпании Sony Pictures Entertainment предложил им снимать фильмы в России, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:34
Игры
Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim
По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.
Обновлено в 09:32