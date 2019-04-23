Финансы

Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт 03:34

Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,11% к предыдущему закрытию и достиг 2587,53 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,18% до 1277,87 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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До конца апреля рубль вряд ли уйдет ниже 63 за доллар

Finam.Ruвчера в 10:20

Индекс МосБиржи вырос на 0,8%, индекс РТС - на 1,2%

Финмаркетвчера в 11:58

Восходящий тренд на рынке акций ослаб

Инвест-Форсайтвчера в 08:26

Торги на российском рынке акций начались ростом индексов

Росбалт03:34
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Политика

Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски

Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Происшествия

Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье

Обновлено в 03:18
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Здоровье

Новгородский министр здравоохранения: в Окуловке нет забастовки врачей

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 23 апреля, ситуацию в Окуловской ЦРБ прокомментировала министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк.
Обновлено в 11:22
Транспорт

«Высокоскоростное метро» свяжет в будущем Петербург и Москву

Обновлено в 10:04
Политика

В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия

В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду

На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Новый российский пистолет «Удав» прошел отстрел

Агентство РИА Новости представило репортаж с отстрела нового российского пистолета, прошедшего в 2018 году этап государственных испытаний.
Обновлено в 06:26
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Полицейский спецназ проводит операцию во французском Лурде

Полицейский спецназ проводит операцию в городе Лурд французского департамента Верхние Пиренеи.
Обновлено в 08:05
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Гаджеты

Meizu представила новый флагманский смартфон Meizu 16s

Под «капотом» Meizu 16s расположен флагманский процессор Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти.
Обновлено в 11:00
Общество

В российских школах введут две новые должности

Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы

Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию

Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено в 10:39
Общество

Кержаков официально развелся с Тюльпановой

Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински

Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Политика

Путин оценил шансы РФ стать одним из главных туристических направлений

У России есть все основания стать одним из лидеров международных рейтингов самых востребованных туристических направлений на планете.
Обновлено в 10:41
Политика

Путин посетил Суворовское училище в Петербурге

Президент России Владимир Путин 23 апреля побывал в Санкт-Петербургском Суворовском училище, сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 10:12
Культура

Мединский предложил Sony снимать фильмы в России

Российский министр культуры Владимир Мединский во время встречи с представителями кинокомпании Sony Pictures Entertainment предложил им снимать фильмы в России, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:34
Игры

Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim

По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.
Обновлено в 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
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