Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт вчера в 03:32
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,34% к предыдущему закрытию и достиг 2553,69 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1251,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Макрон назначил спецпредставителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил специального представителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама.
Обновлено в 17:29
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Политика
Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно доставлен в больницу.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафе
Ранее Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта.
Обновлено в 10:50
Космос
Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58
Политика
Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено в 19:15
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия
В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам
Вооруженная женщина, из-за угроз которой было закрыто большинство школ американского Денвера, найдена мертвой, сообщает отделение ФБР города.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
Людмила Савчук была домработницей у экс-участников «ДОМа-2». По словам женщины, ее работодатели очень жестоко относились к ней.
Обновлено в 11:00
Здоровье
В России выросла заболеваемость раком
По данным Центра радиологии Минздрава, в России за 2018 год выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 19:47
Политика
Суд продлил арест задержанным в Керченском проливе украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста 24 моряков, задержанных в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе с участием кораблей ВМС Украины.
Обновлено в 14:29
Общество
МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта
МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:23
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Наука
Новое исследование впервые доказало рост числа кишечных бактерий при беременности
Новое исследование, проведенное доктором Омри Кореном (Omry Koren) и профессором Йорамом Лузоном (Yoram Louzon), показало, что прогестерон регулирует микробный состав бактерии во время беременности таким образом, чтобы помочь ребенку развиваться.
Обновлено в 09:16
Политика
США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы, а также против никарагуанского банка Corporativo.
Обновлено в 14:44
ЖКХ
Назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ
Аналитики компании проанализировали данные о коммунальных расходах жителей городов-полумиллионников и пришли к выводу, что траты на оплату ЖКУ варьируются в зависимости от типа дома, степени его благоустройства и общего состояния.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29
Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.
Обновлено в 19:56
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Космос
Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»
Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:55
Политика
Путин снова не попал в рейтинг самых влиятельных людей Time
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Общество
Новые требования к внешнему виду стюардесс возмутили норвежек
Стюардесс авиакомпании Norwegian Air обязали носить обувь на каблуке, что возмутило женщин в Норвегии.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Авто
В Нью-Йорке показали универсал Subaru Outback 2020
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:38
Здоровье
Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти заболеваний
В России прошла регистрацию Минздрава первая в стране вакцина для профилактики сразу пяти заболеваний – гемофильной инфекции, дифтерии, гепатита В, коклюша и столбняка.
Обновлено в 10:43
Здоровье
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26