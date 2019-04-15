Финансы

Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт вчера в 03:32

Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,34% к предыдущему закрытию и достиг 2553,69 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1251,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российские индексы выросли по итогам торгов

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Российские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе

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Акции «Мостотреста» растут в начале торгов на корпоративных новостях

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Московская биржа открылась ростом

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Рынок акций РФ растет в начале дня по основным индексам

ПРАЙМвчера в 03:16

Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,2%

Финмаркет15 апреля в 03:03

Индекс РТС обновил максимум 2019 года

ТАСС03:19
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Политика

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил специального представителя по вопросам реконструкции Нотр-Дама.
Обновлено в 17:29
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

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Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Политика

Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно доставлен в больницу.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафе

Ранее Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта.
Обновлено в 10:50
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58
Политика

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено в 19:15
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия

В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам

Вооруженная женщина, из-за угроз которой было закрыто большинство школ американского Денвера, найдена мертвой, сообщает отделение ФБР города.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес

Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала

Людмила Савчук была домработницей у экс-участников «ДОМа-2». По словам женщины, ее работодатели очень жестоко относились к ней.
Обновлено в 11:00
Здоровье

В России выросла заболеваемость раком

По данным Центра радиологии Минздрава, в России за 2018 год выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 19:47
Политика

Суд продлил арест задержанным в Керченском проливе украинским морякам

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста 24 моряков, задержанных в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе с участием кораблей ВМС Украины.
Обновлено в 14:29
Общество

МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта

МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 12:23
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Наука

Новое исследование впервые доказало рост числа кишечных бактерий при беременности

Новое исследование, проведенное доктором Омри Кореном (Omry Koren) и профессором Йорамом Лузоном (Yoram Louzon), показало, что прогестерон регулирует микробный состав бактерии во время беременности таким образом, чтобы помочь ребенку развиваться.
Обновлено в 09:16
Политика

США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы, а также против никарагуанского банка Corporativo.
Обновлено в 14:44
ЖКХ

Назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ

Аналитики компании проанализировали данные о коммунальных расходах жителей городов-полумиллионников и пришли к выводу, что траты на оплату ЖКУ варьируются в зависимости от типа дома, степени его благоустройства и общего состояния.
Обновлено в 17:59
Происшествия

Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29

Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.
Обновлено в 19:56
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Космос

Генпрокуратура может возбудить дело об отверстии в «Союзе МС-09»

Генеральная прокуратура РФ рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:55
Политика

Путин снова не попал в рейтинг самых влиятельных людей Time

Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Общество

Новые требования к внешнему виду стюардесс возмутили норвежек

Стюардесс авиакомпании Norwegian Air обязали носить обувь на каблуке, что возмутило женщин в Норвегии.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Авто

В Нью-Йорке показали универсал Subaru Outback 2020

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:38
Здоровье

Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти заболеваний

В России прошла регистрацию Минздрава первая в стране вакцина для профилактики сразу пяти заболеваний – гемофильной инфекции, дифтерии, гепатита В, коклюша и столбняка.
Обновлено в 10:43
Здоровье

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Обновлено в 15:26
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