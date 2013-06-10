Финансы

Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт вчера в 03:32

Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,34% к предыдущему закрытию и достиг 2553,69 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1251,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российские индексы выросли по итогам торгов

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ПРАЙМвчера в 03:16

Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,2%

Финмаркет15 апреля в 03:03

Индекс РТС обновил максимум 2019 года

ТАСС03:19
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Стал известен лучший автомобиль 2019 года

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Россия разрабатывает принципиально новую систему ядерного удара

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Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
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Интернет

В работе сервисов Google произошел сбой

Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
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В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено в 10:31
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
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Наука

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Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Политика

США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы

Чиновник уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к доллару.
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Происшествия

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Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

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Запуск телекоммуникационного спутника "Ямал-601" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур в интересах компании "Газпром космические системы" (ГКС) состоится 29 мая, а не 31 мая, как сообщалось ранее, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
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Общество

Иностранцы смогут стать ликвидаторами на АЭС «Фукусима-1»

Обновлено в 21:51
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В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
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Министр финансов России Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина выполняют все требования МВФ, хотя никоим образом от него не зависят.
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Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58
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Сын-школьник российского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

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