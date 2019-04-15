Финансы

Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт 03:32

Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,34% к предыдущему закрытию и достиг 2553,69 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1251,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:17

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6%

ТАССвчера в 12:05

Торги на российском рынке акций начались ростом индексов

Росбалт03:32

Рынок акций РФ растет в начале дня по основным индексам

ПРАЙМ03:16

Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне»

Банки.ру03:02

«Быки» не желают уступать

Finam.Ru03:12

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, индексы РТС и МосБиржи превысили 1250п и 2550п

Финмаркет05:33
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Политика

Госдума приняла закон об устойчивом Рунете

Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Транспорт

В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков

Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.
Обновлено в 04:54
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Экономика

Роскомнадзор отчитался о росте аудитории Рунета до 90 млн человек

Аудитория Рунета в 2018 году выросла на 3% и составила 90 млн человек, заявил на заседании коллегии Роскомнадзора глава ведомства Александр Жаров, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:39
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Госдума приравнивает оставление места аварии к «пьяному ДТП»

Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий ответственность для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Защита Калви обжаловала продление ему домашнего ареста

Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, обжаловали решение Басманного суд Москвы о продлении ему срока домашнего ареста.
Обновлено в 06:05
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Пожарные спасают реликвии из горящего собора Нотр-Дам де Пари

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался в понедельник. Огонь охватил крышу здания, уничтожив часы и шпиль.
Обновлено вчера в 17:02
Транспорт

Два съезда с КАД на Выборгское шоссе перекроют на пять дней

Обновлено в 04:39
Кино

Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов

Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Политика

Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.
Обновлено в 05:34
Общество

На Новосибирскую область надвигается снежный шторм

Ветер усилится до 17-22 м / с. Согласно международной метеорологической шкале, ветер скоростью 17 м / с классифицируют как "очень крепкий", а потоки воздуха, движущиеся быстрее 20,8 м / с – как "шторм".
Обновлено в 05:28
Политика

Владимир Путин назначил председателя Свердловского областного суда

Председателем Свердловского областного суда назначен Владимир Дмитриев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами

Обновлено в 01:29
Происшествия

Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж

Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Политика

В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург

Обновлено в 05:42
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:07
Наука

В чистом воздухе Пиренеев нашли частицы микропластика

Обновлено вчера в 16:12
Наука

В Севастополе под бастионом обнаружили тайный подземный ход

Под четвертым бастионом в Севастополе обнаружен тайный подземный ход, о котором археологам ранее не было ничего известно, передает РИА Новости со ссылкой на ИИМК РАН.
Обновлено вчера в 06:27
Гаджеты

Сгибаемый смартфон Samsung впервые дали в руки журналистам

Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет

В честь юбилея певицы радиостанция "Ретро FM" весь день ставит в эфир только ее композиции.
Обновлено вчера в 04:31
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Футбол

Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020

В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
Происшествия

На Красной площади и у здания Госдумы задержали участников одиночных пикетов против политики властей Ингушетии

В Москве на Красной площади и у здания Госдумы задержали участников одиночных пикетов против политики властей Ингушетии.
Обновлено в 06:32
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
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