Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт 03:32
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,34% к предыдущему закрытию и достиг 2553,69 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1251,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Политика
Госдума приняла закон об устойчивом Рунете
Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Транспорт
В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков
Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.
Обновлено в 04:54
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Экономика
Роскомнадзор отчитался о росте аудитории Рунета до 90 млн человек
Аудитория Рунета в 2018 году выросла на 3% и составила 90 млн человек, заявил на заседании коллегии Роскомнадзора глава ведомства Александр Жаров, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:39
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Происшествия
Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро
Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Госдума приравнивает оставление места аварии к «пьяному ДТП»
Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий ответственность для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Защита Калви обжаловала продление ему домашнего ареста
Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, обжаловали решение Басманного суд Москвы о продлении ему срока домашнего ареста.
Обновлено в 06:05
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Пожарные спасают реликвии из горящего собора Нотр-Дам де Пари
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался в понедельник. Огонь охватил крышу здания, уничтожив часы и шпиль.
Обновлено вчера в 17:02
Транспорт
Два съезда с КАД на Выборгское шоссе перекроют на пять дней
Обновлено в 04:39
Кино
Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов
Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Политика
Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.
Обновлено в 05:34
Общество
На Новосибирскую область надвигается снежный шторм
Ветер усилится до 17-22 м / с. Согласно международной метеорологической шкале, ветер скоростью 17 м / с классифицируют как "очень крепкий", а потоки воздуха, движущиеся быстрее 20,8 м / с – как "шторм".
Обновлено в 05:28
Политика
Владимир Путин назначил председателя Свердловского областного суда
Председателем Свердловского областного суда назначен Владимир Дмитриев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами
Обновлено в 01:29
Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж
Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:07
Наука
В чистом воздухе Пиренеев нашли частицы микропластика
Обновлено вчера в 16:12
Наука
В Севастополе под бастионом обнаружили тайный подземный ход
Под четвертым бастионом в Севастополе обнаружен тайный подземный ход, о котором археологам ранее не было ничего известно, передает РИА Новости со ссылкой на ИИМК РАН.
Обновлено вчера в 06:27
Гаджеты
Сгибаемый смартфон Samsung впервые дали в руки журналистам
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет
В честь юбилея певицы радиостанция "Ретро FM" весь день ставит в эфир только ее композиции.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Футбол
Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020
В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева
Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
Происшествия
На Красной площади и у здания Госдумы задержали участников одиночных пикетов против политики властей Ингушетии
В Москве на Красной площади и у здания Госдумы задержали участников одиночных пикетов против политики властей Ингушетии.
Обновлено в 06:32
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50