Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт 03:32

Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,34% к предыдущему закрытию и достиг 2553,69 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1251,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Госдума приняла закон об устойчивом Рунете Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.

Происшествия Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.

Транспорт В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.

Хоккей Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.

Экономика Роскомнадзор отчитался о росте аудитории Рунета до 90 млн человек Аудитория Рунета в 2018 году выросла на 3% и составила 90 млн человек, заявил на заседании коллегии Роскомнадзора глава ведомства Александр Жаров, передает корреспондент РБК.

Политика Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия 22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».

Происшествия Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Происшествия Госдума приравнивает оставление места аварии к «пьяному ДТП» Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий ответственность для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Происшествия Защита Калви обжаловала продление ему домашнего ареста Адвокаты основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, обжаловали решение Басманного суд Москвы о продлении ему срока домашнего ареста.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Происшествия Пожарные спасают реликвии из горящего собора Нотр-Дам де Пари Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался в понедельник. Огонь охватил крышу здания, уничтожив часы и шпиль.

Политика Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.

Общество На Новосибирскую область надвигается снежный шторм Ветер усилится до 17-22 м / с. Согласно международной метеорологической шкале, ветер скоростью 17 м / с классифицируют как "очень крепкий", а потоки воздуха, движущиеся быстрее 20,8 м / с – как "шторм".

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Происшествия Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен, пишет газета Figaro.

Наука В Севастополе под бастионом обнаружили тайный подземный ход Под четвертым бастионом в Севастополе обнаружен тайный подземный ход, о котором археологам ранее не было ничего известно, передает РИА Новости со ссылкой на ИИМК РАН.

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