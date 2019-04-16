Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт 03:32
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,34% к предыдущему закрытию и достиг 2553,69 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1251,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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