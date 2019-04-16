Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт 03:32

Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,34% к предыдущему закрытию и достиг 2553,69 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1251,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Шоу-бизнес У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина После скандального развода ведущий «Битвы экстрасенсов» недолго был одинок – накануне его застукали с новой женщиной.

Здоровье Передвижные амбулатории и флюорографы поедут в отдаленные поселения Ленобласти Для закупки 17 передвижных амбулаторий и шести флюорографов Ленобласть планирует привлечь федеральное софинансирование - 218 млн рублей.

Экономика Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».

Здоровье Названы способы предотвращения инсульта По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.

Происшествия Попытка пары сфотографироваться у креста закончилась ударом молнии В Испании молния ударила рядом с супружеской парой на вершине горы. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Политика Госдума приняла закон о суверенном Рунете Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».

Космос Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.

Финансы Россия в феврале увеличила вложения в госбумаги США В феврале 2019 года Россия нарастила до $14,5 объем вложений в американские государственные бумаги.

Экономика Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.

Происшествия В регионе 15 полицейских разыскивают сбежавшую медведицу На место происшествия были направлены 15 полицейских вооруженных автоматическим и табельным оружием.

Экономика Московский арбитраж утвердил оценку акций по делу Baring Vostok По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.

Общество Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Происшествия За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России.

Общество Сын-школьник российского мэра за год заработал 400 тысяч рублей Несовершеннолетний сын уральского мэра заработал за год более 400 тысяч рублей.

Общество Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.

Происшествия В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.

Политика Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли поменяла фамилию О смене фамилии артистки стало известно благодаря документам из суда, в котором проходил бракоразводный процесс 43-летней Джоли и 55-летнего Брэда Питта.