Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС снизилисьREGNUM вчера в 21:37

Индекс РТС снизился на 0,7% — до 1 341,17 (минус 9,52).
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Московская биржа открылась ростом

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Торги на российском рынке акций начались ростом индексов

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Развернувшаяся вниз нефть сдерживает коррекционный рост рынка акций РФ, отскочил «Сургутнефтегаз»

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Индексы Мосбиржи и РТС снизились

REGNUMвчера в 21:37

Рынок акций РФ умеренно снизился по итогам торгов в понедельник

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Чистый приток инвестиций: финансовые итоги недели

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 01:00
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:19, Вашингтон
Экономика

Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов

В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Обновлено в 06:04
Происшествия

СК сообщил о задержании руководителей сгоревшего детского лагеря

Обновлено в 08:00
Политика

Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании

В среду, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром страны — после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Минобороны обвинило Южную Корею в создании угрозы российским самолетам

Минобороны России прокомментировало инцидент с участием российских бомбардировщиков Ту-95МС и южнокорейских истребителей F-16 в небе над нейтральными водами Японского моря.
Обновлено в 03:06
Авто

УАЗ показал эксклюзивные фотографии салона УАЗ «Патриот» с АКПП

В Сети появились официальные фотоснимки салона российского внедорожника УАЗ "Патриот", оснащенного автоматической коробкой передач разработки концерна GM.
Обновлено в 00:47
Музыка

В Shazam назвали самые популярные песни у россиян

Обновлено в 08:05
Общество

Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте

Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Технологии

Тинькофф продает речевые технологии корпоративным клиентам

TCS Group, которая является держателем 100% акций Банка Тинькофф, сообщила о старте продаж корпоративным клиентам набора инструментов речевых технологий Tinkoff VoiceKit, который может использоваться, например, для создания голосового ассистента, роботов для автоматизации колл-центров, построения системы аналитики по транскрибированным текстам.
Обновлено в 04:52
Политика

Путин поручил кабмину отменить возрастную категорию «0+»

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить предложения по усовершенствованию законов по защите детей от вредной информации.
Обновлено в 08:05
Наука

Разработана клеточная платформа для изучения нейродегенеративных болезней

Сибирские ученые разработали генетически кодируемые биосенсоры, которые позволят отслеживать механизмы возникновения патологий в клетках человека и могут в будущем помочь в поиске терапии для широкого спектра заболеваний, в частности нейродегенеративных.
Обновлено в 07:31
Кино

Умер актер бондианы Дэвид Хедисон

В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Политика

Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Обновлено вчера в 07:56
Авто

Mercedes-AMG G63 и Suzuki Jimny сразились в гонке по бездорожью

Несмотря на разницу в цене больше, чем в 10 раз, компактный Suzuki Jimny практически не отставал в гонке по бездорожью от Mercedes-AMG G63.
Обновлено в 02:24
Общество

Синоптики пообещали москвичам арктический воздух и до +14 градусов

На следующей неделе в Москву придет арктический воздух, за которым последует похолодание до +14 градусов.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Венесуэла показала перехват самолета-шпиона США на видео

Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак

Обновлено в 05:17
Космос

Лазерные сигналы инопланетян будет искать мощная система телескопов

К проекту Breakthrough Listen российского миллиардера Юрия Мильнера, в рамках которого специалисты ищут сигналы внеземных цивилизаций, присоединился внушительный астрономический инструмент.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

В ФСВТС рассказали, когда завершат первый этап поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Петербурге убита ЛГБТ-активистка

Обновлено вчера в 12:00
Общество

Госдума упростила получение номерных знаков для автомобилей

Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно получать автономера у изготовителей государственных регистрационных знаков.
Обновлено в 07:45
Происшествия

От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка

В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.
Обновлено в 02:10
Транспорт

Парковочные места хотят сузить в России

Обновлено в 01:24
Футбол

Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»

Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.
Обновлено в 06:29
Политика

Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане

Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Общество

Госдума дает право братьям и сестрам учиться в одной школе

Обновлено в 08:01
Экономика

В России подешевела черная икра

Черная икра в России за последние восемь лет подешевела почти в 2,5 раза, заявили во вторник, 23 июля, «РИА Новости» эксперты рынка.
Обновлено в 04:43
Экономика

Беглов потребовал контролировать прозрачность счетов за услуги ЖКХ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства обратил внимание на начисление платежей за услуги ЖКХ.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Врачи смогли избежать ампутации руки избитой в Ингушетии девочки

Обновлено в 07:54
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