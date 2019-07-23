Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС снизилисьREGNUM вчера в 21:37
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 08:19, Вашингтон
Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминалов
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Обновлено в 06:04
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
В среду, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром страны — после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Минобороны обвинило Южную Корею в создании угрозы российским самолетам
Минобороны России прокомментировало инцидент с участием российских бомбардировщиков Ту-95МС и южнокорейских истребителей F-16 в небе над нейтральными водами Японского моря.
Обновлено в 03:06
Авто
УАЗ показал эксклюзивные фотографии салона УАЗ «Патриот» с АКПП
В Сети появились официальные фотоснимки салона российского внедорожника УАЗ "Патриот", оснащенного автоматической коробкой передач разработки концерна GM.
Обновлено в 00:47
Музыка
В Shazam назвали самые популярные песни у россиян
Обновлено в 08:05
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Технологии
Тинькофф продает речевые технологии корпоративным клиентам
TCS Group, которая является держателем 100% акций Банка Тинькофф, сообщила о старте продаж корпоративным клиентам набора инструментов речевых технологий Tinkoff VoiceKit, который может использоваться, например, для создания голосового ассистента, роботов для автоматизации колл-центров, построения системы аналитики по транскрибированным текстам.
Обновлено в 04:52
Политика
Путин поручил кабмину отменить возрастную категорию «0+»
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить предложения по усовершенствованию законов по защите детей от вредной информации.
Обновлено в 08:05
Наука
Разработана клеточная платформа для изучения нейродегенеративных болезней
Сибирские ученые разработали генетически кодируемые биосенсоры, которые позволят отслеживать механизмы возникновения патологий в клетках человека и могут в будущем помочь в поиске терапии для широкого спектра заболеваний, в частности нейродегенеративных.
Обновлено в 07:31
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Авто
Mercedes-AMG G63 и Suzuki Jimny сразились в гонке по бездорожью
Несмотря на разницу в цене больше, чем в 10 раз, компактный Suzuki Jimny практически не отставал в гонке по бездорожью от Mercedes-AMG G63.
Обновлено в 02:24
Общество
Синоптики пообещали москвичам арктический воздух и до +14 градусов
На следующей неделе в Москву придет арктический воздух, за которым последует похолодание до +14 градусов.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Космос
Лазерные сигналы инопланетян будет искать мощная система телескопов
К проекту Breakthrough Listen российского миллиардера Юрия Мильнера, в рамках которого специалисты ищут сигналы внеземных цивилизаций, присоединился внушительный астрономический инструмент.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
В ФСВТС рассказали, когда завершат первый этап поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Госдума упростила получение номерных знаков для автомобилей
Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно получать автономера у изготовителей государственных регистрационных знаков.
Обновлено в 07:45
Происшествия
От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка
В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.
Обновлено в 02:10
Транспорт
Парковочные места хотят сузить в России
Обновлено в 01:24
Футбол
Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»
Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.
Обновлено в 06:29
Политика
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Общество
Госдума дает право братьям и сестрам учиться в одной школе
Обновлено в 08:01
Экономика
В России подешевела черная икра
Черная икра в России за последние восемь лет подешевела почти в 2,5 раза, заявили во вторник, 23 июля, «РИА Новости» эксперты рынка.
Обновлено в 04:43
Экономика
Беглов потребовал контролировать прозрачность счетов за услуги ЖКХ
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства обратил внимание на начисление платежей за услуги ЖКХ.
Обновлено в 06:36