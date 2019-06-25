Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт вчера в 03:38
Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг ростом основных индикаторов: к 10:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,25% к предыдущему закрытию и достиг 2782,04 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,21% до 1389,59 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Транспорт
Дорогу к одному из терминалов «Шереметьево» затопило из-за ливней
Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Политика
Макрон обратился к Путину по-русски
Обновлено в 11:13
Политика
Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:26
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:16
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом
Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Политика
Путин пришел на ужин саммита G20 со своим термосом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вынужден был пояснить, зачем Владимир Путин пришел на ужин саммита G20 в Осаке со своим термосом.
Обновлено в 10:08
Здоровье
В Малайзии женщина в коме родила здоровую дочь
Обновлено в 09:33
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Политика
Депутату Госдумы Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию
Власти Грузии не впустят в страну президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, если он вновь решит посетить республику.
Обновлено в 11:17
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 снова подешевел
Всего пару недель назад китайская компания Xiaomi объявила о временной скидке на свой смартфон модели Mi9, оснащенной 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ.
Обновлено в 07:49
Финансы
Даже ФРС не сможет удержать доллар
Что медведи могут не оценить, так это то, как сильно ключевые торговые партнеры США могут отреагировать и как долго будут удерживать свои валюты от повышения по отношению к доллару, которое сделает их экспорт менее конкурентоспособным.
Обновлено в 10:16
Транспорт
РЖД рассмотрят вариант пересадочного маршрута ВСМ Москва - Петербург - Хельсинки
Тони добавил, что в качестве варианта можно рассмотреть и организацию поездок из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода.
Обновлено в 11:09
Авто
Раскрыто будущее огромных «ноздрей» BMW
Эдриан ван Хоойдонк, главный дизайнер марки, ответил на критику в адрес спорного стилистического решения и поведал о будущем бээмвэшной радиаторной решетки.
Обновлено в 03:54
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Политика
ЛДПР подтвердила условия ухода Капитанова в Смольный
Напомним, 25 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства предложил депутату Заксобрания Петербурга, своему сопернику на губернаторских выборах Олегу Капитанову (ЛДПР) возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям и миграционной политике.
Обновлено вчера в 05:47
Интернет
Хакеры из западных спецслужб пытались взломать «Яндекс»
Западные хакеры в октябре - ноябре 2018 года тайно внедрили вредоносное программное обеспечение в российскую компанию «Яндекс», чтобы следить за аккаунтами российских пользователей.
Обновлено в 08:38
Здоровье
Минтруд: В России увеличивается количество детей-инвалидов
В министерстве отметили, что общая численность детей с инвалидностью в России неуклонно увеличивается.
Обновлено в 09:21
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компании
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
Кучма приехал на линию соприкосновения для наблюдения за отводом украинских войск
Представитель Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма приехал в пятницу на место разведения сил у Станицы Луганской на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 08:55
Музыка
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Антон Макарский рассказал о своих «загулах» и уходах из семьи
Антон Макарский стал гостем передачи «Судьба человека», в которой рассказал немало подробностей о том, как строил отношения с Викторией Морозовой.
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака
Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.
Обновлено в 11:45
Технологии
Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год
Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год и в итоге к 2024 году объёмы достигнут показателя 233 млн экземпляров.
Обновлено в 11:48
Общество
Радий Хабиров рассказал, каким он видит современного башкира
В своём выступлении Хабиров подчеркнул важность единения башкир и их уважение к культурному наследию прошлого.
Обновлено в 07:15