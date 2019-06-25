Финансы
Российские фондовые индексы завершили торги вторника в минусеРосбалт 25 июня в 12:07
Российский рынок акций завершил сегодняшние торги умеренным снижением основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи потерял 0,31% и закрылся на отметке 2753,96 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,45% до 1380,87 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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С 1 августа будет произведён автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено в 18:10