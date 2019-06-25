Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг ростом основных индикаторов: к 10:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,25% к предыдущему закрытию и достиг 2782,04 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,21% до 1389,59 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Шоу-бизнес Суд расторг брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи Сегодня Хамовнический районный суд удовлетворил иск о расторжении брака Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Супруги прожили вместе четыре года.

Политика В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.

Происшествия Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.

Общество На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.

Авто УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре Ранее стало известно, что специально для «Патриота» Ульяновский автозавод будет закупать классический 6-ступенчатый «автомат» 6L50 Punch Powerglide, ставший совместной разработкой компании Punch Powertrain и концерна General Motors.

Политика ДНР и ЛНР передали в Минске Медведчуку четырех пленных Представители ДНР и ЛНР передали в пятницу главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных.

Футбол «Милан» исключён из еврокубков на один сезон «Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Политика В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.

Общество Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию «Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Финансы В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.

Политика В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.

Происшествия В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире» Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Футбол Дмитрий Комбаров сообщил, что будет играть за «Крылья Советов» Бывший защитник московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Комбаров сообщил, что будет выступать за самарские "Крылья Советов".

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри отправятся в Африку с сыном Принц Гарри и Меган Маркл отправятся в первое путешествие с новорожденным сыном уже ближайшей осенью: Арчи Харрисон, которому будет на тот момент около полугода, отправится с родителями в Африку.