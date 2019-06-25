Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт вчера в 03:38
Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг ростом основных индикаторов: к 10:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,25% к предыдущему закрытию и достиг 2782,04 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,21% до 1389,59 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% и ростом РТС на 0,04%
Интерфакс25 июня в 04:10
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:45, Вашингтон
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Екатерины Климовой и Гелы Месхи
Сегодня Хамовнический районный суд удовлетворил иск о расторжении брака Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Супруги прожили вместе четыре года.
Обновлено в 08:34
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Футбол
«Милан» арендует Эрнандеса у «Реала» с обязательным выкупом
Обновлено в 03:53
Экономика
В России сократилось развитие гипермаркетов
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Общество
На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Авто
УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре
Ранее стало известно, что специально для «Патриота» Ульяновский автозавод будет закупать классический 6-ступенчатый «автомат» 6L50 Punch Powerglide, ставший совместной разработкой компании Punch Powertrain и концерна General Motors.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Обновлено в 03:17
Политика
ДНР и ЛНР передали в Минске Медведчуку четырех пленных
Представители ДНР и ЛНР передали в пятницу главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Милан» исключён из еврокубков на один сезон
«Милан» отстранён от участия в еврокубках на один сезон. Об этом 28 июня сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Самбурская: «Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали»
Настасья Самбурская наконец отправилась в отпуск. Для отдыха певица и актриса выбрала остров Самуи в Таиланде.
Обновлено в 06:00
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Общество
Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Происшествия
Остатки моста в Генуе, из-за которого погибли десятки людей, взорвали
Напомним, мост Моранди частично обрушился в августе 2018 года, что привело к гибели 43 человек.
Обновлено в 07:23
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Политика
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности для россиян
Замглавы ведомства Александр Хвтисиашвили заявил, что юридические гарантии безопасности российских граждан в Грузии уже есть.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Футбол
Дмитрий Комбаров сообщил, что будет играть за «Крылья Советов»
Бывший защитник московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Комбаров сообщил, что будет выступать за самарские "Крылья Советов".
Обновлено в 08:26
Футбол
Шарлия подтвердил, что будет выступать за ЦСКА на правах аренды
ЦСКА арендовал защитника «Славен Белупо» Звонимира Шарлия.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри отправятся в Африку с сыном
Принц Гарри и Меган Маркл отправятся в первое путешествие с новорожденным сыном уже ближайшей осенью: Арчи Харрисон, которому будет на тот момент около полугода, отправится с родителями в Африку.
Обновлено в 07:04
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12