Финансы

Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт вчера в 03:38

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Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг ростом основных индикаторов: к 10:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,25% к предыдущему закрытию и достиг 2782,04 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,21% до 1389,59 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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