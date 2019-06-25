Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт вчера в 03:38
Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг ростом основных индикаторов: к 10:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,25% к предыдущему закрытию и достиг 2782,04 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,21% до 1389,59 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Спорт
Сборная России обыграла Австралию в волейбольной Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу одержала победу в рамках предварительного турнира Лиги наций.
Обновлено в 08:31
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Авто
Китайцы презентовали пикап JAC T6 для России под «Катюшу»
В рекламном видео возможности новинки демонстрируются под мелодию, знакомую всем россиянам с детства – нестареющую «Катюшу».
Обновлено в 06:52
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке
Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун
Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Музыка
Экс-солистка «Тату» Лена Катина опасается за собственную жизнь
Бывшая солистка «Тату» решила не отменять концерт, но усилила меры безопасности. Певица подала заявление в полицию и решила усилить охрану.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом
Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Самбурская: «Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали»
Настасья Самбурская наконец отправилась в отпуск. Для отдыха певица и актриса выбрала остров Самуи в Таиланде.
Обновлено в 06:00
Политика
Россия пригласила Трампа на День Победы в 2020 году
Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Пропавший в Башкирии 7-летний мальчик найден мертвым
В Башкирии 26-06-2019 7-летний житель дер. Новые Ябалаклы Чишминского района ушел пасти гусей и пропал.
Обновлено в 06:30
Происшествия
ГАЗ назвал предварительную причину пожара на заводе в Нижнем Новгороде
Предварительной причиной возгорания в литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде стало короткое замыкание в резервной конденсаторной установке, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Горьковского автомобильного завода.
Обновлено в 07:40
Общество
Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Правительство России утвердило список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено в 02:10
Транспорт
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Армии Турции и Сирии атаковали друг друга в Идлибе
Обновлено в 07:11
Энергетика
Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года
Обновлено в 07:31
Общество
Семья замглавы Минпромторга без конкурса организовала командировки чиновников на 363 млн
Фирма, подконтрольная семье замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в течение трех лет организует командировки чиновников ведомства.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Политика
Путин включил Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты РФ.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Фигурант дела «краснодарских каннибалов» получил 13 лет колонии
Судья Прикубанского районного суда Любовь Карасева назначила ему наказание в виде 13 лет и двух месяцев колонии строгого режима.
Обновлено в 08:30
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика
Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой
По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Политика
Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Обновлено в 07:58
Общество
Усадьбу Лопухиных в Москве передадут ГМИИ имени Пушкина
Усадьба Лопухиных, где раньше находился музей Рерихов, передается в оперативное управление Государственному музею изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, сообщил в пятницу журналистам глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.
Обновлено в 04:59
Культура
Соловьева назвали падальщиком за ложь о журналисте «Новой газеты»
Ведущие начали выпуск программы от 19 июня с упоминания «Новой газеты» и ее журналиста.
Обновлено в 05:05
Футбол
Бразилия в серии пенальти прошла Парагвай на Кубке Америки
Обновлено в 01:08
Общество
Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55