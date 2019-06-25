Финансы

Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт вчера в 03:38

Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг ростом основных индикаторов: к 10:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,25% к предыдущему закрытию и достиг 2782,04 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,21% до 1389,59 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российский фондовый рынок открылся снижением индексов

Росбалт03:32

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи в пределах 0,1%

Интерфакс03:22

Рынок акций РФ открылся в небольшом минусе

Финмаркет03:07

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:16

Фондовые рынки слишком оптимистичны в отношении торгового вопроса

Finam.Ruвчера в 12:57

Фондовые торги в РФ завершились ростом

Банки.рувчера в 11:56

Рынок акций РФ в среду повысился на ожиданиях торговой сделки США и КНР

ПРАЙМ26 июня в 13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Спорт

Сборная России обыграла Австралию в волейбольной Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала победу в рамках предварительного турнира Лиги наций.
Обновлено в 08:31
Политика

Глава Рослесхоза подал в отставку

Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Авто

Китайцы презентовали пикап JAC T6 для России под «Катюшу»

В рекламном видео возможности новинки демонстрируются под мелодию, знакомую всем россиянам с детства – нестареющую «Катюшу».
Обновлено в 06:52
Происшествия

Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке

Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун

Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Обновлено в 06:25
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Музыка

Экс-солистка «Тату» Лена Катина опасается за собственную жизнь

Бывшая солистка «Тату» решила не отменять концерт, но усилила меры безопасности. Певица подала заявление в полицию и решила усилить охрану.
Обновлено вчера в 15:58
Общество

Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом

Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Самбурская: «Когда тебе 32, а замуж до сих пор не позвали»

Настасья Самбурская наконец отправилась в отпуск. Для отдыха певица и актриса выбрала остров Самуи в Таиланде.
Обновлено в 06:00
Политика

Россия пригласила Трампа на День Победы в 2020 году

Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Пропавший в Башкирии 7-летний мальчик найден мертвым

В Башкирии 26-06-2019 7-летний житель дер. Новые Ябалаклы Чишминского района ушел пасти гусей и пропал.
Обновлено в 06:30
Происшествия

ГАЗ назвал предварительную причину пожара на заводе в Нижнем Новгороде

Предварительной причиной возгорания в литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде стало короткое замыкание в резервной конденсаторной установке, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Горьковского автомобильного завода.
Обновлено в 07:40
Общество

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Правительство России утвердило список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено в 02:10
Транспорт

ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика

ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Армии Турции и Сирии атаковали друг друга в Идлибе

Обновлено в 07:11
Энергетика

Миллер: «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года

Обновлено в 07:31
Общество

Семья замглавы Минпромторга без конкурса организовала командировки чиновников на 363 млн

Фирма, подконтрольная семье замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в течение трех лет организует командировки чиновников ведомства.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Политика

Путин включил Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты РФ.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Фигурант дела «краснодарских каннибалов» получил 13 лет колонии

Судья Прикубанского районного суда Любовь Карасева назначила ему наказание в виде 13 лет и двух месяцев колонии строгого режима.
Обновлено в 08:30
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика

Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой

По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Политика

Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

Обновлено в 07:58
Общество

Усадьбу Лопухиных в Москве передадут ГМИИ имени Пушкина

Усадьба Лопухиных, где раньше находился музей Рерихов, передается в оперативное управление Государственному музею изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, сообщил в пятницу журналистам глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.
Обновлено в 04:59
Культура

Соловьева назвали падальщиком за ложь о журналисте «Новой газеты»

Ведущие начали выпуск программы от 19 июня с упоминания «Новой газеты» и ее журналиста.
Обновлено в 05:05
Футбол

Бразилия в серии пенальти прошла Парагвай на Кубке Америки

Обновлено в 01:08
Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное