Финансы

Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт вчера в 03:38

Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг ростом основных индикаторов: к 10:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,25% к предыдущему закрытию и достиг 2782,04 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,21% до 1389,59 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Фондовые торги в РФ завершились ростом

Банки.рувчера в 11:56

Российские фондовые индексы завершили торги четверга в плюсе

Росбалтвчера в 12:12

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% и ростом РТС на 0,04%

Интерфакс25 июня в 04:10

Российский рынок акций начал день на позитиве

Финмаркетвчера в 03:04

STOCKS-Акции Магнита возглавили повышение рынка акций РФ

Financial One26 июня в 05:44

Рынок акций РФ торгуется в слабом плюсе в начале дня

ПРАЙМ26 июня в 03:30

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.рувчера в 03:15
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
Происшествия

Российских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено вчера в 07:13
Политика

Стариков прокомментировал основные тезисы Путина в интервью FT

Интервью российского лидера Владимира Путина британскому изданию The Financial Times стало попыткой донести до Запада стремление России к сотрудничеству.
Обновлено вчера в 19:53
Экономика

Минэкономразвития предлагает контролировать расходы россиян

Системный контроль за доходами и расходами граждан хочет ввести Минэкономразвития России.
Обновлено вчера в 10:54
Политика

Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру на пост исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

В Японии арестовали россиянина за граффити у дворца императора

Обновлено в 01:07
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Интернет

«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании

Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:08
Политика

Путин назвал контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО

Президент России Владимир Путин рассказал о недопустимости любых попыток разрушить ВТО.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Парагвай по пенальти

Обновлено в 00:31
Происшествия

Каракурт укусил пенсионерку в московской квартире

Обновлено вчера в 23:50
Транспорт

Карту камер видеофиксации Подмосковья опубликовал Минтранс

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало полный перечень мест установки стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 11:12
Общество

Урбанист Илья Варламов зачастил с критикой Челябинска

Известный российский урбанист и блогер Илья Варламов вновь выпустил критический ролик о состоянии городской среды Челябинска.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол

Федор Кудряшов: «В Турции во время матча однажды оглох»

Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на севере Москвы

Обновлено в 00:15
Политика

Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ на Украине

Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили на состоявшейся в пятницу встрече проблематику поддержки экономических реформ на Украине, ситуацию вокруг Ирана и ряд других вопросов международной повестки дня.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного

Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного.
Обновлено в 01:00
Политика

Порошенко заявил о первом шаге Европы к признанию Крыма российским

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европа сделала первый шаг к тому, чтобы признать Крым российским.
Обновлено вчера в 23:52
Общество

В России сократилось развитие гипермаркетов

В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Грузия и Литва отказались покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Представители Украины в ПАСЕ сообщили, что вместе с ними текущую сессию ассамблеи покинут Словакия, Грузия, Польша, Литва, Латвия и Эстония.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Пьяные водители станут пассажирами надолго

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств

Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено вчера в 07:31
Политика

ДНР и ЛНР передадут Украине четверых военнопленных

Передача пленных состоится 28 июня в белорусской столице.
Обновлено вчера в 06:50
Общество

Ликование выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток попало на видео

Обновлено вчера в 20:45
Наука

Неандертальцы вымерли, потому что не любили общаться с сородичами

Ученые провели анализ ДНК неандертальцев и выяснили, что эта ветвь человечества вела максимально оседлый образ жизни, почти не покидала ареал привычного обитания и редко встречалась с сородичами.
Обновлено вчера в 13:39
Здоровье

Кому вредно есть помидоры, рассказали медики

Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.
Обновлено 26 июня в 08:55
Происшествия

Воры сбили движение поездов между Петербургом и Москвой

Воры сбили движение по Октябрьской железной дороге ночью и утром 28 июня.
Обновлено в 01:11
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