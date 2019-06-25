Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт вчера в 03:38
Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг ростом основных индикаторов: к 10:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,25% к предыдущему закрытию и достиг 2782,04 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,21% до 1389,59 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% и ростом РТС на 0,04%
Интерфакс25 июня в 04:10
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
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Фото Федор Успенский, "СЭ" Кудряшов: гол в редакции "СЭ" Защитник Кудряшов в своей карьере забил три мяча на уровне сборной и клубов элитных лиг – два их них в этом сезоне: один в турецкой лиге (причем в первом же матче за свою новую команду), а второй в составе сборной в ворота Сан-Марино.
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Передача пленных состоится 28 июня в белорусской столице.
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