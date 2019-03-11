Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексовРосбалт вчера в 03:54

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:01 потерял 0,16% к закрытию предыдущего дня и составил 2472,61 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,38% до 1175,14 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Сегодня рынок будет следить за голосованием по проекту выхода Великобритании из ЕС

Finam.Ru02:35

Российские фондовые индексы завершили день в плюсе

Росбалт12:10

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:19

Рынок акций РФ в начале дня растет на внешнем позитиве, желающих покупать ОКС нет

ПРАЙМ03:18

Индексы РФ завершили торги в плюсе

Банки.ру11:50

Рубль с утра торгуется разнонаправленно к доллару и евро. Биржевые индексы снижаются

Интересантвчера в 03:29

Российские индексы снижаются на открытии торгов

Газета.Ruвчера в 03:17
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Происшествия

Суд арестовал мать брошенной в квартире в Москве девочки

Обновлено в 12:29
Политика

Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»

Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:42
Политика

Страны экстренно закрывают воздушное пространство для Boeing 737 Max

Германия, Франция, Австрия, Великобритания и Малайзия закрывают воздушное пространство для этого самолета.
Обновлено в 13:17
Происшествия

В Краснодаре горит склад с полиэтиленом

В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой и бумажной тарой. Об этом сообщает РИА "Новости". Площадь пожара составляет 600 кв. м.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве

Обновлено в 07:11
Экономика

Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме

Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на сигареты

Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на табачные изделия.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Заключенный владимирской колонии покончил с собой

Обновлено в 12:12
Политика

Гуаидо заподозрили в причастности к атаке на энергосистему Венесуэлы

Как сообщает генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб, власти начали расследование о причастности Гуаидо к атаке на национальную энергосистему.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие

США и талибы договорились о выводе американских войск из Афганистана

Обновлено в 13:21
Политика

Депутата Набиева исключили из партии за слова о пенсионерах-тунеядцах

Как пояснила руководитель комиссии, депутат Госдумы Валентина Терешкова, ввиду допущенных высказываний, которые оскорбили и унизили человеческое достоинство многих людей, честно и добросовестно работавших всю свою жизнь, комиссия по этике рекомендовала Волгоградскому региональному отделению «Единой России» исключить Набиева из членов партии, передает ТАСС.
Обновлено в 13:26
Спорт

Эберг победила в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира

Обновлено в 12:18
Технологии

«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion

Интернет-компания «Яндекс» приобрела сервис вопросов и ответов TheQuestion, сообщил «Ведомостям» представитель поисковика.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Арашукова временно отстранили от должности сенатора

В пресс-службе Совета Федерации позднее сообщили о поступлении копии постановления Басманного суда о том, что Арашуков временно отстранен от должности сенатора, передает «РИА Новости».
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

NBC: Россия готовится к войне с НАТО, считает разведка Эстонии

После анализа последних военных учений России авторы доклада пришли к выводу, что "российские вооруженные силы последовательно готовятся к широкомасштабному военному конфликту с НАТО".
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

Пентагон запросил 13,6 миллиарда долларов на расширение ПРО

Пентагон запрашивает 13,6 миллиарда долларов на противоракетную оборону (ПРО) в 2020 году, предусмотрено ее расширение, свидетельствует проект бюджета, опубликованный во вторник.
Обновлено в 13:03
Политика

Российские писатели и журналисты назвали цензурой закон о запрете «фейков»

Во вторник, 12 марта, стало известно, что российские писатели и журналисты опубликовали и распространили в интернете открытое письмо, посвящённое законам о штрафах за неуважение к власти и блокировке фейковых новостей.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Опубликовано видео задержания дебошира на рейсе Оренбург — Москва

Обновлено в 06:35
Футбол

«Спартак» пригласил Массимо Карреру на матч с «Зенитом»

Обновлено в 11:49
Политика

Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе

Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Общество

Капитан судна с россиянами пригрозил перекрыть Босфор

Капитан арестованного в Турции судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если морякам не выплатят долги по зарплате.
Обновлено в 06:35
Политика

Более половины украинцев относятся к России хорошо

Результаты исследования показали, что более половины украинцев относятся к России хорошо, но 27% респондентов, напротив, заявили о плохом или очень плохом отношении к стране.
Обновлено в 09:06
Экономика

«Ростелеком» договорился о покупке оператора Tele2

Компания "Ростелеком", владеющая 45 процентами акций оператора Tele2, сообщила о полной консолидации акций.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Полиция пришла с рейдом на московский рынок «Фуд Сити»

Обновлено в 01:51
Экономика

Bloomberg оценил отток капитала из России в $750 млрд за 25 лет

За январь—февраль 2019 года чистый вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза превысило показатель первых двух месяцев предыдущего года ($8,7 млрд).
Обновлено в 10:50
Политика

Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года

С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту

На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Футбол

Нападающий «Краснодара» объяснил причины перевода в фарм-клуб

Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев рассказал о причинах его перевода в фарм-клуб в начале марта, передает RT.
Обновлено в 12:03
Политика

«Проект» сообщил о новой волне отставок губернаторов

В ближайшее время президент РФ начнет новый цикл отставок губернаторов.
Обновлено в 11:41
Космос

«Роскосмос» показал на видео самый мощный в мире ракетный двигатель

В интернете появился видеоролик, посвященный самому мощному в мире ракетному двигателю.
Обновлено в 10:12
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