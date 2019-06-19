Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт 03:32

Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,32% к предыдущему закрытию и достиг 2767,83 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,5% до 1367,99 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии».

Шоу-бизнес Садальский раскрыл «грязную ложь» Алибасова Актёр Станислав Садальский раскритиковал продюсера Бари Алибасова после интервью Андрея Малахова.

Экономика В России пересчитают цены на отопление С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.

Экономика Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.

Общество Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол ФИФА может перенести место проведения ЧМ-2022 Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести место проведение чемпионата мира 2022 года по футболу из Катара в другую страну.

Транспорт В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.

Политика Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.

Авто Volvo повысит в России цены на кроссовер Volvo XC40 с 1 июля Пресс-служба компании Volvo Car Russia объявила о том, что с 1 июля текущего года версии кроссовера Volvo XC40 с дизельными агрегатами станут дороже.

Общество Зарплаты в 10 тыс.: учителя из Твери и Орла жалуются Путину О крайне низких зарплатах сообщили на «прямую линию» с президентом жители ряда городов, в частности, из Твери и Орла, сообщает ИА REGNUM.

Политика Путин рассказал о темах, которые больше всего волнуют россиян Жителей России больше всего волнуют уровень доходов, ситуация в отечественном здравоохранении и проблемы "мусорной реформы".

Происшествия В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Финансы Биржевой курс доллара обновил минимум года Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.

Политика Зеленский подписал указ о создании офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса главы государства путём реорганизации и сокращения численности работников его администрации.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Шоу-бизнес Западные СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в четвертой беременности На днях супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с другими членами королевской семьи посетили королевские скачки Royal Ascot 2019.

Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

Политика Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Общество Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.