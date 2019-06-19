Финансы

Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт 03:32

Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,32% к предыдущему закрытию и достиг 2767,83 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,5% до 1367,99 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Фондовые торги в России открылись ростом

Банки.ру03:05

На фондовом рынке зафиксирован рост основных индикаторов

Деловое.ТВ04:30

Торги в Москве начались ростом индексов на 0,2-0,4%

Интерфакс03:22

Торги на российском рынке акций начались ростом индексов

Росбалт03:32

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:40

Рынок акций РФ утром растет вслед за миром на сигналах от ФРС, индекс МосБиржи нацелился на новый пик

Финмаркет04:30

Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне укрепления рубля

ПРАЙМвчера в 13:12
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:28, Вашингтон
Экономика

Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии».
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Садальский раскрыл «грязную ложь» Алибасова

Актёр Станислав Садальский раскритиковал продюсера Бари Алибасова после интервью Андрея Малахова.
Обновлено в 06:50
Экономика

В России пересчитают цены на отопление

С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.
Обновлено в 02:06
Политика

Путин рассказал, куда делся народ чудь

Обновлено в 07:18
Политика

Путин назвал Зеленского талантливым человеком

Обновлено в 08:13
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат

Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
ЖКХ

Путин отреагировал на фото с мусором из Свердловской области

Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Родители Юлии Началовой не обсуждали строительство храма в ее честь

Обновлено в 08:22
Футбол

ФИФА может перенести место проведения ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести место проведение чемпионата мира 2022 года по футболу из Катара в другую страну.
Обновлено в 07:43
Гаджеты

Опубликовано видео распаковки смартфона Huawei Nova 5 Pro

Обновлено в 07:34
Транспорт

В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Политика

Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51
Политика

Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

Обновлено в 00:41
Авто

Volvo повысит в России цены на кроссовер Volvo XC40 с 1 июля

Пресс-служба компании Volvo Car Russia объявила о том, что с 1 июля текущего года версии кроссовера Volvo XC40 с дизельными агрегатами станут дороже.
Обновлено в 02:09
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Общество

Зарплаты в 10 тыс.: учителя из Твери и Орла жалуются Путину

О крайне низких зарплатах сообщили на «прямую линию» с президентом жители ряда городов, в частности, из Твери и Орла, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 05:23
Политика

Путин рассказал о темах, которые больше всего волнуют россиян

Жителей России больше всего волнуют уровень доходов, ситуация в отечественном здравоохранении и проблемы "мусорной реформы".
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Финансы

Биржевой курс доллара обновил минимум года

Биржевой курс доллара на старте торгов опустился более чем 0,5 процента к уровню закрытия предыдущего дня.
Обновлено в 04:09
Политика

Зеленский подписал указ о создании офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании офиса главы государства путём реорганизации и сокращения численности работников его администрации.
Обновлено в 07:33
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

Обновлено вчера в 23:29
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Футбол

«Слава Богу, ты ушел»: пользователи соцсетей «провожают» Глушакова

Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес

Западные СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в четвертой беременности

На днях супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с другими членами королевской семьи посетили королевские скачки Royal Ascot 2019.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

Подтвердилась информация о сбитом Ираном беспилотнике США

Обновлено в 05:29
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Общество

Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе

Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Политика

Зеленский подписал первый закон

Президент Украины Зеленский подписал первый закон об особенностях отпуска усыновителей.
Обновлено в 05:57
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