Финансы

Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт вчера в 04:00

Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг слабым ростом основных индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,1% к предыдущему закрытию и достиг 2490 пунктов, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,3% до 1211 пунктов.
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Российский рынок акций растет на открытии торгов

Газета.Ru03:21

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Интерфакс03:20

Российский фондовый рынок открылся ростом индексов

Росбалт03:36

Индекс МосБиржи упал на 1%, индекс РТС - на 1,9%

Финмаркет27 марта в 11:59

Растущая нефть создает позитивный фон для начала торгов

SIA.ru27 марта в 03:26
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Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

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Политика

Тимошенко покинула теледебаты из-за неявки Порошенко и Зеленского

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Игры

Художник воссоздал уровень из Metro: Exodus на CryEngine V

Обновлено в 13:10
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской

Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.
Обновлено вчера в 14:00
Космос

Определены победители одного из финальных этапов 3D-Printed Habitat Challenge

Обновлено в 13:59
Политика

Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва—Казань

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Происшествия

ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек

Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.
Обновлено в 13:01
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Спорт

Российская легкоатлетка Медведева отстранена по подозрению в допинге

Российская легкоатлетка Екатерина Медведева временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
Обновлено в 12:55
Политика

Пореченков и Охлобыстин записали ролик в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 06:06
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Экономика

РБК: «Газпром» выкупает крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

"Газстройпром", собственный подрядчик "Газпрома", ведет переговоры о покупке крупнейших внешних подрядчиков монополии - "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаза", около 50 процентов которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Кадыров призвал виновника ДТП на Можайском шоссе явиться в полицию

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выходца из республики, которого называют виновным в аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими, прийти в полицию и ответить за содеянное.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Суд определил меру пресечения Виктору Ишаеву

Суд определил меру пресечения экс-главе Хабаровского края и бывшему полпреду президента на Дальнем Востоке Виктору Ишаеву.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено в 12:57
Политика

Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции.
Обновлено в 14:10
Технологии

Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур

Обновлено в 13:39
Происшествия

Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои

Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
Обновлено в 12:27
Общество

Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб

Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью

Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Спорт

Опубликовано фото страшного ожога Загитовой

Обновлено в 06:11
Музыка

Билли Айлиш играет роль плохой девочки в клипе «Bad Guy»

Обновлено в 14:14
Футбол

Фернандеш сообщил руководству «Локомотива», что хочет уйти летом

Кикнадзе рассказал о будущем нападающего Мануэла Фернандеша, который, по всей видимости, покинет Локомотив этим летом.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение

В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская поразила поклонников короткой стрижкой

На снимке Боярская изображена с короткой стрижкой, в джинсовой куртке и кожаной юбке.
Обновлено в 13:39
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