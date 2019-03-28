Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексовРосбалт вчера в 04:00
Торги на российском фондовом рынке стартовали в четверг слабым ростом основных индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,1% к предыдущему закрытию и достиг 2490 пунктов, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,3% до 1211 пунктов.
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Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Обновлено в 02:16
Игры
Художник воссоздал уровень из Metro: Exodus на CryEngine V
Обновлено в 13:10
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской
Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.
Обновлено вчера в 14:00
Космос
Определены победители одного из финальных этапов 3D-Printed Habitat Challenge
Обновлено в 13:59
Политика
Владимир Путин не одобрил строительство ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Происшествия
ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек
Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.
Обновлено в 13:01
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Спорт
Российская легкоатлетка Медведева отстранена по подозрению в допинге
Российская легкоатлетка Екатерина Медведева временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
Обновлено в 12:55
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Экономика
РБК: «Газпром» выкупает крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
"Газстройпром", собственный подрядчик "Газпрома", ведет переговоры о покупке крупнейших внешних подрядчиков монополии - "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаза", около 50 процентов которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Кадыров призвал виновника ДТП на Можайском шоссе явиться в полицию
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выходца из республики, которого называют виновным в аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими, прийти в полицию и ответить за содеянное.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Суд определил меру пресечения Виктору Ишаеву
Суд определил меру пресечения экс-главе Хабаровского края и бывшему полпреду президента на Дальнем Востоке Виктору Ишаеву.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции.
Обновлено в 14:10
Технологии
Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур
Обновлено в 13:39
Происшествия
Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои
Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
Обновлено в 12:27
Общество
Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб
Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:20
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью
Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Спорт
Опубликовано фото страшного ожога Загитовой
Обновлено в 06:11
Музыка
Билли Айлиш играет роль плохой девочки в клипе «Bad Guy»
Обновлено в 14:14
Футбол
Фернандеш сообщил руководству «Локомотива», что хочет уйти летом
Кикнадзе рассказал о будущем нападающего Мануэла Фернандеша, который, по всей видимости, покинет Локомотив этим летом.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поразила поклонников короткой стрижкой
На снимке Боярская изображена с короткой стрижкой, в джинсовой куртке и кожаной юбке.
Обновлено в 13:39