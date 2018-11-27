Финансы
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,72% к предыдущему закрытию и достиг 2325,06 пункта; РТС к этому времени поднялся на 0,67% до 1091,38 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Росбалтвчера в 02:30
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Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 09:17
Финансы
Британцы скупили больше половины выпуска евробондов Минфина РФ
Большую часть нового выпуска евробондов Минфина РФ на сумму в 1 млрд евро купили инвесторы из Великобритании.
Обновлено в 08:28
Финансы
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Банк России повысил официальный курс доллара на 29 ноября на 16 копеек – до 66,9436 рубля.
Обновлено в 09:02
Финансы
Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах
На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.
Обновлено в 09:14
Финансы
Силуанов заявил, что курс рубля почти не зависит от цен на нефть
Курс рубля практически не зависит от динамики цен на нефть, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
Обновлено в 09:03
Финансы
Биткоин подскочил в цене более чем на 10% в рамках коррекции
Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в среду растет более чем на 10%, демонстрируя наиболее впечатляющий однодневный темп начиная с середины апреля и пробив снизу отметку в 4 тысячи долларов, в рамках коррекции после сильного обвала, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 08:38
Финансы
Федеральный бюджет недобирает 45 млрд рублей дивидендов госкомпаний
В 2018 голу в законе о федеральном бюджете предусмотрено поступление дивидендов на сумму 284,5 млрд рублей, но, согласно оперативной отчетности Федерального казначейства, на 15 ноября эта сумма составила 239,7 млрд рублей.
Обновлено в 07:29
Финансы
Глава ВТБ ожидает роста прибыли банковского сектора вдвое
Прибыль банковского сектора России по итогам 2018 года может достигнуть рекордной суммы — 1,7—1,8 трлн рублей.
Обновлено в 05:25
Финансы
Мексика подтвердила доступ к кредиту МВФ, но снизила его сумму
Финансовые власти Мексики при участии команды будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора подтвердили право на доступ страны к гибкой кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ), говорится в сообщении ЦБ Мексики.
Обновлено в 02:28
Финансы
Доллар стоит на пороге многолетнего снижения, заявляют в JPMorgan
Доллар начнет активную фазу обесценивания ближе к концу следующего года, прогнозируют в JPMorgan.
Обновлено в 06:58
Финансы
Керченская история еще получит свое продолжение
Российский Минфин вчера разместил евробонды на 1 млрд евро с доходностью 3% с погашением в 2025 году.
Обновлено в 01:34
Финансы
На Кубани в следующем году бюджетникам повысят зарплату
Более 4,1 млрд рублей будет направлено в следующем году на повышение зарплат бюджетникам в Краснодарском крае.
Обновлено в 09:39
Финансы
Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам
Банк «Уралсиб» изменил условия по двум вкладам.
Обновлено вчера в 03:48
Финансы
Банк «Русский стандарт» стал участником системы «Золотая корона»
Банк «Русский стандарт» стал участником системы «Золотая корона». Об этом кредитная организация сообщила в среду.
Обновлено в 05:12
Финансы
Бумаги Банка «Санкт-Петербург» недооценены
По нашим оценкам, Банк "Санкт-Петербург" торгуется с мультипликатором P/BV 2019П 0.3x и P/E 2019П 3.0x, что делает его наиболее недооцененным по сравнению с аналогами.
Обновлено в 02:31