Финансы

В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделюРБК вчера в 02:00

Азиатские рынки торгуются разнонаправленно в начале новой недели. При этом индексы изменяются незначительно: инвесторы выжидают перед началом саммита G20, который начнется в пятницу, 28 июня, в Осаке.
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Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:16

В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделю

РБКвчера в 02:00

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% и ростом РТС на 0,04%

Интерфакс04:10

Торги на российском рынке акций начались разнонаправленно

Росбалт03:44

Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, индекс МосБиржи пробил поддержку 2750п

Финмаркет07:38

ИАЦ «Альпари»: Коррекция нефти может приостановить укрепление рубля

SIA.ru03:04

Рынок акций РФ снижается на ухудшившемся внешнем фоне

ПРАЙМ08:27
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:56, Вашингтон
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Политика

Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис

Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Финансы

Грузинский лари упал до рекордного исторического минимума

Глава министерства экономики Грузии Натия Турнава не связывает столь внезапное падение национального курса валюты с ограничениями на авиасообщение со стороны России, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:21
Политика

Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы»

В понедельник, 24 июня, вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что на южном участке нефтепровода «Дружба» на границе со Словакией зафиксирован очередной повышенный уровень хлорорганики.
Обновлено в 10:28
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Общество

Генерал ФСБ Дорофеев засекретил свою недвижимость в Росреестре

Как отмечает издание, изменения в Росреестре совпали по времени с выходом совместного расследования «Новой газеты», «Трансперенси Интернешнл» и Baza о недвижимости Дорофеева и семьи его помощника, подполковника ФСБ Марата Медоева.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»

На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской

Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.
Обновлено в 08:10
Политика

Участники ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации.
Обновлено в 04:41
Футбол

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр

Обновлено в 09:59
Политика

Кадыров назвал волевым решение Евкурова об отставке

Обновлено в 09:30
Армия и оружие

На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран

На международный военно-технический форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.
Обновлено в 07:02
Футбол

«Вильярреал» подпишет контракт с Морено

«Вильярреал» летом подпишет контракт с защитником Альберто Морено, который ранее выступал за «Ливерпуль».
Обновлено в 09:28
Транспорт

Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера

Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.
Обновлено в 07:52
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах

Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 10:40
Общество

Ростов признали самым агрессивным городом России

Обновлено в 03:59
Происшествия

Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

Обновлено в 05:23
Экономика

Средний класс в России сократился до минимума

В 2014 году средний класс зарабатывал 48% от всех доходов домохозяйств России, а к 2018 году эта цифра сократилась до 39%.
Обновлено в 00:46
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Экономика

Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса

Чтобы избежать нового глобального кризиса, нужна новая модель глобализации, которая должна быть основана не только на свободном передвижении товаров, но и на снятии ограничений на передвижение технологий, а также на свободном доступе к образованию в любых учреждениях мира.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты

Обновлено в 09:49
Политика

Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

Обновлено в 10:39
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Политика

Филарет обвинил ПЦУ в захвате храмов

Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру — Михаил Денисенко) обвинил Православную церковь Украины (ПЦУ) в захвате храмов.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Башкирии нашли автомобиль сбежавшей Луизы Хайруллиной

Обновлено в 09:29
Политика

В грузинском Кобулети митингуют отельеры, Минэкономики обещает помочь

Решение руководства России о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию стало «серьезным шоком», но власти Грузии сделают все для того, чтобы минимизировать ущерб для бизнеса, работающего в «индустрии гостеприимства», заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на встрече с туроператорами в Батуми.
Обновлено в 10:34
Общество

Медведев расширил список профессий селян, предполагающих надбавку к пенсии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка профессий рабочих села, представители которых смогут получать надбавку к пенсии.
Обновлено в 10:24
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