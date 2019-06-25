Финансы
Торги на российском рынке акций начались разнонаправленноРосбалт 03:44
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник разнонаправленным движением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,2% к предыдущему закрытию и составил 2757,14 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,08% до 1388,19 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Экономика
Расходы на военные пенсии увеличат в России
Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Кино
Тайка Вайтити снимет мультфильм про Флэша Гордона
Обновлено в 06:32
Экономика
Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии
Увеличение оклада чиновников произойдет за счет средств, сэкономленных за счет запланированного на ближайшие годы сокращения госаппарата (на 5-10%) без сокращения фондов оплаты труда госслужащих, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:25
Политика
США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян
Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено в 13:56
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА, не дожидаясь старта РПЛ
В отличие от зимнего турнира летом произошли кадровые изменения. Конкуренцию «Ростову» и «Спартаку» составят ЦСКА и «Краснодар».
Обновлено в 11:41
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Политика
Захарова констатировала провал спецоперации Киева в ПАСЕ
Москва предложила Киеву, отозвавшему посла Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций после решения ПАСЕ по возвращению российской делегации в организацию, отправить того прямо в Вашингтон.
Обновлено в 12:43
Футбол
Гол Азмуна с пенальти принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:06
Спорт
Мельник завоевал серебро Европейских игр в прыжках на батуте
Обновлено в 14:06
Футбол
Сейдахмет перейдет из «Уфы» в «Кайрат»
ФК «Уфа» и «Кайрат» договорились о трансфере нападающего Еркебулана Сейдахмета. Еркош перешел в «Уфу» в январе 2018 года из «Тараза».
Обновлено в 07:20
Общество
Airbnb запустил сервис аренды вилл, замков и островов
Обновлено в 13:10
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты
Известный в Кировской области своими социальными экспериментами 21-летний Николай Дубравин, сын экс-депутат и сам депутат города Слободского, рискует оказаться в колонии после очередного перформанса, в ходе которого он бросил под ноги полицейским муляж гранаты.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете
Несколько флаконов шампуня и дезодоранта стали добычей сотрудников Росгвардии, укравших их из супермаркета в Сочи.
Обновлено в 08:41
Технологии
Абоненты «Билайна» жаловались на сбой в СМС-оповещении от банков
Утром 25 июня пользователи платежного сервиса Chronopay начали жаловаться, что им перестали поступать sms-оповещения от банков, рассказал "Ведомостям" гендиректор сервиса Павел Врублевский.
Обновлено в 08:42
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Названа причина экстренного отступления украинских военных от ЛНР
Украинские силовики покидают позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной ЛНР из-за проблем с личным составом и плохих бытовых условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Политика
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал противостояние России и Грузии
Вахтанг Кикабидзе высказался по поводу противостояния России и Грузии.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Подросток едва не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета
В Великобритании подросток чуть не погиб из-за того, что оставил планшет на зарядку на ночь, сообщает Manchester Evening News.
Обновлено в 10:48
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в российских кинотеатрах
Обновлено в 11:19