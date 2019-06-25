Финансы
Индекс МосБиржи прибавил всего 0,05%, индекс РТС вырос на 0,9%Финмаркет вчера в 12:13
Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,05% и составил 2762,65 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,88% - до 1387,06 пункта.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Политика
США выделят Украине деньги на постройку складов для боеприпасов
За минувшие 14 лет американцы выделили Украине 40 миллионов долларов, чтобы Киев уничтожил оружие и боеприпасы, оставшиеся со времен Советского Союза.
Обновлено в 20:41
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за аварии SSJ 100
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджеры компании лишаются годовых премий из-за аварии самолёта SSJ 100.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами двухлетней дочки
Обновлено в 15:14
Финансы
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Здоровье
Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%
Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 20:15
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Здоровье
В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова
Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Политика
Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Политика
Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа
Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.
Обновлено в 21:15
Происшествия
Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ
Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено в 20:59
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с молодым бойфрендом из-за измен
51-летняя актриса заявила о разрыве отношений с 33-летним футболистом Адилем Рами.
Обновлено в 17:40
Общество
Ли Даюй: японцы больше не считают за честь работать сверхурочно (Хуаньцю шибао, Китай) (Хуаньцю шибао)
В любой крупной компании наиболее трудолюбивыми и добросовестными считали сотрудников, которые позже всех покидали свои рабочие места.
Обновлено в 18:02
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Политика
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Экономика
Китай отказался от канадского мяса
Пекин потребовал от канадских властей провести расследование, которое показало, что 188 ветеринарных сертификатов на мясо были поддельными.
Обновлено в 20:57
Общество
Группу подростков-вандалов разыскивают в Южно-Сахалинске
Группа молодых людей, испортившая ряд зданий, электрических шкафов и остановок, разыскивается департаментом общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска для привлечения к административной ответственности за нарушения правил благоустройства.
Обновлено в 20:23
Футбол
«Санта-Колома» вышла в следующий раунд Лиги чемпионов
«Санта-Колома» обыграла «Тре Пенне» в предварительном раунде нового сезона Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:56
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Происшествия
В США женщину задержали за то, что ее сын случайно застрелил брата-близнеца
Женщину арестовали в городе Сан-Бернардино на юге Калифорнии из-за того, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его, сообщает местная газета San Bernardino County Sun со ссылкой на полицию.
Обновлено в 21:09
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено в 20:22
Происшествия
Мостостроитель не поедет в колонию
По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Обновлено в 18:06
Авто
Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости
Напомним, что в марте прошлого года гонщик из команды Top Gear смог разогнать трактор по прямой до 140.4 км/ч и установить рекорд книги Гиннесса.
Обновлено вчера в 08:07
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31