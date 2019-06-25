Финансы

Индекс МосБиржи прибавил всего 0,05%, индекс РТС вырос на 0,9%Финмаркет вчера в 12:13

Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,05% и составил 2762,65 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,88% - до 1387,06 пункта.
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Рынок акций РФ снизился по индексам вслед за мировыми рынками

ПРАЙМ13:34

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:16

Российский рынок открылся разнонаправленно, рубль прибавляет

Finam.Ru03:17

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% и ростом РТС на 0,04%

Интерфакс04:10

Торги на российском рынке акций начались разнонаправленно

Росбалт03:44

Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, индекс МосБиржи пробил поддержку 2750п

Финмаркет07:38

ИАЦ «Альпари»: Коррекция нефти может приостановить укрепление рубля

SIA.ru03:04
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Происшествия

Появилось видео задержания осужденного за шпионаж гражданина Польши

Обновлено в 07:15
Политика

США выделят Украине деньги на постройку складов для боеприпасов

За минувшие 14 лет американцы выделили Украине 40 миллионов долларов, чтобы Киев уничтожил оружие и боеприпасы, оставшиеся со времен Советского Союза.
Обновлено в 20:41
Шоу-бизнес

У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале

У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за аварии SSJ 100

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджеры компании лишаются годовых премий из-за аварии самолёта SSJ 100.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

В ЛНР объяснили отступление украинских военных

Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Полина Гагарина похвасталась успехами двухлетней дочки

Обновлено в 15:14
Финансы

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Здоровье

Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8%

Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
Обновлено в 20:15
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Теннис

Александрова обыграла Бенчич во втором круге турнира в Истборне

Обновлено в 15:20
Здоровье

В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова

Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Политика

Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Политика

Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа

Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.
Обновлено в 21:15
Происшествия

Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ

Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено в 20:59
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с молодым бойфрендом из-за измен

51-летняя актриса заявила о разрыве отношений с 33-летним футболистом Адилем Рами.
Обновлено в 17:40
Общество

Ли Даюй: японцы больше не считают за честь работать сверхурочно (Хуаньцю шибао, Китай) (Хуаньцю шибао)

В любой крупной компании наиболее трудолюбивыми и добросовестными считали сотрудников, которые позже всех покидали свои рабочие места.
Обновлено в 18:02
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Политика

Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Экономика

Китай отказался от канадского мяса

Пекин потребовал от канадских властей провести расследование, которое показало, что 188 ветеринарных сертификатов на мясо были поддельными.
Обновлено в 20:57
Общество

Группу подростков-вандалов разыскивают в Южно-Сахалинске

Группа молодых людей, испортившая ряд зданий, электрических шкафов и остановок, разыскивается департаментом общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска для привлечения к административной ответственности за нарушения правил благоустройства.
Обновлено в 20:23
Футбол

«Санта-Колома» вышла в следующий раунд Лиги чемпионов

«Санта-Колома» обыграла «Тре Пенне» в предварительном раунде нового сезона Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:56
Политика

В России приготовились запретить грузинское вино

Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Происшествия

В США женщину задержали за то, что ее сын случайно застрелил брата-близнеца

Женщину арестовали в городе Сан-Бернардино на юге Калифорнии из-за того, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его, сообщает местная газета San Bernardino County Sun со ссылкой на полицию.
Обновлено в 21:09
Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено в 20:22
Происшествия

Мостостроитель не поедет в колонию

По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Обновлено в 18:06
Авто

Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости

Напомним, что в марте прошлого года гонщик из команды Top Gear смог разогнать трактор по прямой до 140.4 км/ч и установить рекорд книги Гиннесса.
Обновлено вчера в 08:07
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Обновлено в 11:31
Как работают Яндекс.Новости?
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