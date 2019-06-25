Финансы

Торги на российском рынке акций начались разнонаправленноРосбалт 03:44

Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник разнонаправленным движением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,2% к предыдущему закрытию и составил 2757,14 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,08% до 1388,19 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Торги на российском рынке акций начались разнонаправленно

Росбалт03:44

Рынок акций РФ во вторник просел в район 2750п по индексу МосБиржи вслед за мировыми площадками

Финмаркет12:16

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:16

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% и ростом РТС на 0,04%

Интерфакс04:10

Рынок акций РФ снизился по индексам вслед за мировыми рынками

ПРАЙМ13:34

Российский рынок открылся разнонаправленно, рубль прибавляет

Finam.Ru03:17

Фондовые торги в РФ стартовали разнонаправленно

Банки.ру03:03
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
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