Финансы
Торги на российском рынке акций начались разнонаправленноРосбалт 03:44
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник разнонаправленным движением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,2% к предыдущему закрытию и составил 2757,14 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,08% до 1388,19 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).
Обновлено в 20:15
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
Политика
ЦИК Украины обязали пересмотреть документы членов партии Саакашвили
«Обязать ЦИК повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года документы для регистрации кандидатов в депутаты Украины от партии «Движение новых сил» на внеочередных выборах 21 июля 2019 года», — заявила судья.
Обновлено в 17:08
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:14
Гаджеты
Появилось приложение для стирания людей с фотографии
Появилось приложение Bye Bye Camera, которое можно использовать для стирания людей с фотографий.
Обновлено в 09:13
Общество
Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы
Продюсер Бари Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из одной из столичных клиник, передаёт сайт «Москва 24».
Обновлено в 22:28
Происшествия
На Сахалине трехлетний мальчик, играя с пистолетом, выстрелил в себя
По предварительным данным, родители с трехлетним ребенком приехали в гости на дачу к знакомым.
Обновлено в 21:26
Игры
В Steam началась летняя распродажа
В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В США подросток застрелил своего близнеца
Жительницу американского города Сан-Бернардино в Калифорнии арестовали после того, как ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его.
Обновлено в 22:07
Кино
Скончался актер и режиссер Валерий Харченко
Советский и российский актер и режиссер Валерий Харченко скончался в возрасте 81 года.
Обновлено в 22:25
Путешествия
Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал
Обновлено в 18:41
Общество
Сильные дожди в Забайкалье пришли из Монголии – синоптики
Дожди в Забайкалье пришли из Монголии.
Обновлено в 22:07
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Футбол
«Краснодар» отправился на сбор в Австрию
Футболисты «Краснодара» отправились в Австрию, где проведут второй тренировочный сбор в преддверии старта чемпионата России.
Обновлено в 04:02
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых
Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.
Обновлено в 05:05
Политика
Украина отзывает своего посла при Совете Европы
Украина выступает против решения вернуть к работе в Парламентской ассамблее совета Европы Россию.
Обновлено в 09:31
Финансы
Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США
В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Названо имя возможной крестной сына Меган и Гарри
Обновлено в 21:21
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО
Обновлено в 12:01
Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено в 17:00
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ
Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено в 20:59
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33
Футбол
Баллак может вернуться в «Челси» и войти в тренерский штаб Лэмпарда
Руководство Челси рассматривает вариант с возвращением Михаэля Баллака.
Обновлено в 11:44