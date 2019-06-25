Финансы
Торги на российском рынке акций начались разнонаправленноРосбалт вчера в 03:44
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник разнонаправленным движением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,2% к предыдущему закрытию и составил 2757,14 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,08% до 1388,19 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% и ростом РТС на 0,04%
Интерфаксвчера в 04:10
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Энергетика
Цены на бензин в России могут вырасти до 120 рублей за литр
К 2024 году цены на бензин могут сравняться с европейскими и составить 120 рублей за литр.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
В Долинском районе 3-летний ребенок выстрелил в себя из пистолета
Известно, что инцидент произошел в Долинском районе региона. Маленький мальчик играл с пневматическим пистолетом и выстрелил в сторону себя.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Мосгорсуд признал законным продление ареста Абызову
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Порошенко закидали дымовыми шашками
"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с обществом", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем фейсбуке.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Шоу-бизнес
Анастасия Цветаева показала, что подарил ей муж за недавно родившегося сына
Обновлено вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Саша Савельева получила звание «Мама года»
Другие награды достались Кате Лель (" Самая энергичная мама"), Юлии Ковальчук (" Самая музыкальная мама"), певице Согдиане (" Самая обаятельная мама"), пишет портал "Вокруг.ТВ".
Обновлено вчера в 15:58
Хоккей
Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы
Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Политика
Шефа протокола Трампа отстранили от службы перед саммитом G20
Шефа протокола американского лидера Дональда Трампа Шона Лоулера отстранили от службы незадолго до саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28–29 июня.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Связь-банк скрыл данные о руководстве перед переходом в оборонный банк
Госдума в мае в ускоренном режиме приняла законопроект об условиях передачи Связь-банка в Росимущество и затем ПСБ — бывшему банку братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, который ЦБ санировал в 2017 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ
Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Расширен список профессий, которым положена 25% прибавка к пенсии
Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое расширило список пенсионеров, кому положена надбавка к пенсии в размере 25%.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы
Обновлено вчера в 22:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Наука
Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Два российских ресторана вошли в топ-20 лучших в мире
Московский ресторан White Rabbit занял тринадцатое место в рейтинге, улучшив свой прошлогодний результат на два пункта.
Обновлено вчера в 16:06
Космос
Инопланетяне передали человечеству послание из будущего с помощью световых сигналов, идущих с неба
Загадочные объекты выстроились в цепь, напоминающую новогоднюю гирлянду, а затем начали подавать световые сигналы.
Обновлено вчера в 21:56
Общество
Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
Финансы
В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году
К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
В ПАСЕ проголосовали за возвращение России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии.
Обновлено вчера в 03:09
Политика
Туристов из США заинтересовал российский Дальний Восток
По словам Норберга, увеличилась потребность в авиасообщении между США и Дальним Востоком.
Обновлено в 00:12
Культура
«Культурные нормативы» появятся в школах с 1 сентября
Российские школьники восьми регионов России с 1 сентября 2019 года смогут сдавать культурные нормативы в рамках новой межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 19:21
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Политика
Матвиенко раскритиковала работу главы Минвостокразвития
В качестве примера Матвиенко привела главе Минвостокразвития Александру Козлову соседний с вверенным ему регионом Китай, где города «растут как грибы» и «поезда не на магнитной подушке ходят, а летают по воздуху».
Обновлено вчера в 14:00
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков
Обновлено вчера в 01:47
Энергетика
В Башкирии снова подорожал бензин
Как сообщил UFA.AIF.RU сотрудник заправки, литр бензина марки АИ-92 подорожал на 25 копеек и теперь стоит 41,40 руб. Atum-92 стал дороже на 15 копеек — 42 руб за литр.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Шестилетний мальчик утонул во время отдыха в аквапарке
Обновлено в 00:20