Финансы

Торги на российском рынке акций начались разнонаправленноРосбалт 03:44

Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник разнонаправленным движением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,2% к предыдущему закрытию и составил 2757,14 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,08% до 1388,19 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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STOCKS-Рынок акций РФ охлаждается после роста вслед за мировыми

Financial One11:05

Рынок акций РФ снижается на ухудшившемся внешнем фоне

ПРАЙМ08:27

Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, индекс МосБиржи пробил поддержку 2750п

Финмаркет07:38

Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% и ростом РТС на 0,04%

Интерфакс04:10

Торги на российском рынке акций начались разнонаправленно

Росбалт03:44

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:16

ИАЦ «Альпари»: Коррекция нефти может приостановить укрепление рубля

SIA.ru03:04
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Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Политика

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Общество

Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей

Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской

Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.
Обновлено в 11:42
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Политика

Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Политика

МИД Франции осудил нападение на силовиков в Чечне

Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж осуждает нападение на полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном, произошедшее 23 июня.
Обновлено в 11:09
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Авто

Стало известно, на чем ездят россияне

Замыкает тройку лидеров в предпочтениях жителей нашей страны ещё один японский бренд — Nissan, в России насчитывается 2,07 млн автомобилей этого бренда, из которых четверть с правым рулем (526 тыс. шт.).
Обновлено в 09:35
Политика

Зеленский переназначил чиновников своей администрации в новый офис

Президент Украины Владимир Зеленский переназначил в новосозданный офис главы государства сотрудников реорганизованной администрации, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Культура

Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября

Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22
Футбол

Влашич рассказал о своей травме

Полузащитник "ЦСКА" и мл. сборной Ховартии Никола Влашич получил травму в матче со сборной Англии(3:3) в рамках чемпионата Европы, рассказал насколько серьёзна травма и что следует ожидать, сообщает Tportal.hr.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Украинские силовики покидают линию соприкосновения в ЛНР

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские военнослужащие покинули позиции у линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 10:05
Театры

Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля

В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:58
Спорт

IBU продолжает рассмотрение допинговых дел Слепцовой и Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) продолжает процесс рассмотрения дел Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
Обновлено в 10:49
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Здоровье

В Челябинске выросла заболеваемость описторхозом

По данным Роспотребнадзора за 5 месяцев 2019 года на территории Челябинска отмечен рост заболеваемости описторхозом.
Обновлено в 10:19
Экономика

Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Общество

Ростов признали самым агрессивным городом России

Обновлено в 03:59
Политика

Студия «Квартал 95» запустит шоу с критикой Зеленского

Ранее «Квартал» обещал быть непредвзятым и объективным после избрания Зеленского президентом.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца

Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет

Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о потерях украинской армии в Донбассе

Обновлено в 09:10
Экономика

На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

Обновлено в 11:20
Авто

Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе

Британский гонщик, автомеханик и телеведущий Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный дизельный трактор до скорости в 167 км/ч, сообщает журнал «За рулем».
Обновлено в 10:29
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Обновлено в 11:31
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