Финансы
Торги на российском рынке акций начались разнонаправленноРосбалт 03:44
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник разнонаправленным движением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,2% к предыдущему закрытию и составил 2757,14 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,08% до 1388,19 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
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Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:40
Политика
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
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Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей
Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской
Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.
Обновлено в 11:42
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Политика
Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Политика
МИД Франции осудил нападение на силовиков в Чечне
Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж осуждает нападение на полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном, произошедшее 23 июня.
Обновлено в 11:09
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Авто
Стало известно, на чем ездят россияне
Замыкает тройку лидеров в предпочтениях жителей нашей страны ещё один японский бренд — Nissan, в России насчитывается 2,07 млн автомобилей этого бренда, из которых четверть с правым рулем (526 тыс. шт.).
Обновлено в 09:35
Политика
Зеленский переназначил чиновников своей администрации в новый офис
Президент Украины Владимир Зеленский переназначил в новосозданный офис главы государства сотрудников реорганизованной администрации, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Культура
Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября
Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22
Футбол
Влашич рассказал о своей травме
Полузащитник "ЦСКА" и мл. сборной Ховартии Никола Влашич получил травму в матче со сборной Англии(3:3) в рамках чемпионата Европы, рассказал насколько серьёзна травма и что следует ожидать, сообщает Tportal.hr.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Украинские силовики покидают линию соприкосновения в ЛНР
Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские военнослужащие покинули позиции у линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Театры
Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля
В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:58
Спорт
IBU продолжает рассмотрение допинговых дел Слепцовой и Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) продолжает процесс рассмотрения дел Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.
Обновлено в 10:49
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Здоровье
В Челябинске выросла заболеваемость описторхозом
По данным Роспотребнадзора за 5 месяцев 2019 года на территории Челябинска отмечен рост заболеваемости описторхозом.
Обновлено в 10:19
Экономика
Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании
Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Общество
Ростов признали самым агрессивным городом России
Обновлено в 03:59
Политика
Студия «Квартал 95» запустит шоу с критикой Зеленского
Ранее «Квартал» обещал быть непредвзятым и объективным после избрания Зеленского президентом.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
Обновлено в 09:23
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о потерях украинской армии в Донбассе
Обновлено в 09:10
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Британский гонщик развил рекордную скорость на тракторе
Британский гонщик, автомеханик и телеведущий Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный дизельный трактор до скорости в 167 км/ч, сообщает журнал «За рулем».
Обновлено в 10:29
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31