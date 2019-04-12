Финансы
Торги на фондовых рынках АТР завершились разнонаправленноРосбалт 05:15
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам сегодняшних торгов показали разнонаправленную динамику на фоне неоднозначной статистики по внешней торговле Китая. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,85% и закрылся на отметке 6251,3 пункта.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:50, Ашберн
Политика
Польша не пустила российский парусник в свои воды
Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
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Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
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Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено в 12:34
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Обнародованы доходы саратовских депутатов в Госдуме
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
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Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
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Политика
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Политика
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Обновлено в 11:55
Происшествия
В Смоленске провал асфальта возле СмолГУ сняли на видео
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Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
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Обновлено в 07:54
Происшествия
Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Космос
На МКС произошла утечка жидкого метана
Обновлено в 11:46
Культура
Британский стендап-комик умер после шутки про инсульт
Обновлено в 14:23
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Политика
Эксперты США призвали Белый дом пересмотреть отношения с Россией
Как пишет издание Oane.ws, бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Пентагона Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэль Нанн сошлись во мнении, что действующей администрации Белого дома необходим смелый политический шаг для налаживания отношений с Москвой.
Обновлено в 02:49
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 01:43
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
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Футбол
«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»
Обновлено в 14:13
Футбол
СМИ: «МЮ» готов заплатить 36 миллионов евро за Маноласа
Как утверждает Gazzetta dello Sport, "красные дьяволы" готовы выплатить отступные за 27-летнего грека в размере 36 миллионов евро.
Обновлено в 14:23
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59