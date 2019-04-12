Финансы

Торги на фондовых рынках АТР завершились разнонаправленноРосбалт 05:15

Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам сегодняшних торгов показали разнонаправленную динамику на фоне неоднозначной статистики по внешней торговле Китая. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,85% и закрылся на отметке 6251,3 пункта.
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Окончание недели оказалось достаточно спокойным, что вполне оправдано на фоне весьма скудного новостного фона. Обзор рынка акций 12.04.2019

Глас Народа13:50

Российский рынок развернулся в умеренную коррекцию

Finam.Ruвчера в 14:00

Торги на фондовых рынках АТР завершились разнонаправленно

Росбалт05:15

Биржи АТР закрылись без единой динамики на статистике из КНР

ПРАЙМ04:46

Рынки акций АТР завершили торги без единой динамики

Финмаркет08:12
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Политика

Польша не пустила российский парусник в свои воды

Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено в 12:34
Общество

Обнародованы доходы саратовских депутатов в Госдуме

Обновлено в 14:17
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Кино

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
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Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Политика

ЕС может ввести ответные пошлины на товары из США

Президент США Дональд Трамп подтвердил 9 апреля планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus ("Эрбас").
Обновлено в 13:30
Политика

Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В Смоленске провал асфальта возле СмолГУ сняли на видео

Место провала асфальта на стоянке рядом со СмолГУ на ул. Ногина в Смоленске запечатлели на видео. Записью поделился наш читатель.
Обновлено в 10:01
Политика

Украина объявила в розыск капитана «Норда»

На Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко объявили в розыск, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Хоккей

«Авангард» анонсировал финальную серию против ЦСКА под песню «Конь»

Обновлено в 13:03
Общество

Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей

Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено в 01:56
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Космос

На МКС произошла утечка жидкого метана

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Культура

Британский стендап-комик умер после шутки про инсульт

Обновлено в 14:23
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Политика

Эксперты США призвали Белый дом пересмотреть отношения с Россией

Как пишет издание Oane.ws, бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Пентагона Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэль Нанн сошлись во мнении, что действующей администрации Белого дома необходим смелый политический шаг для налаживания отношений с Москвой.
Обновлено в 02:49
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Происшествия

Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
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Самарин с ошибками исполнил произвольную программу на командном ЧМ

Обновлено в 06:23
Происшествия

В Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

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Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
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«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»

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Как утверждает Gazzetta dello Sport, "красные дьяволы" готовы выплатить отступные за 27-летнего грека в размере 36 миллионов евро.
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ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
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