Финансы

Торги на фондовых рынках АТР завершились разнонаправленноРосбалт 05:15

Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам сегодняшних торгов показали разнонаправленную динамику на фоне неоднозначной статистики по внешней торговле Китая. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,85% и закрылся на отметке 6251,3 пункта.
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Рынки акций АТР завершили торги без единой динамики

Финмаркет08:12

Биржи АТР закрылись без единой динамики на статистике из КНР

ПРАЙМ04:46

Торги на фондовых рынках АТР завершились разнонаправленно

Росбалт05:15

Российские инвесторы упорно не хотят видеть рисков

Finam.Ru10 апреля в 14:08
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Обновлено в 04:03
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Екатерина Кищук выпустила первый сольный клип «Intro»

Бывшая участница группы Serebro Екатерина Кищук выпустила первый сольный клип на песню «Intro» в рамках проекта Katerina.
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Обновлено в 03:53
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Ядерные силы в 2019 году получат 400 новых объектов — Шойгу

Обновлено в 08:19
Экономика

На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране

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Обновлено вчера в 10:51
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Обновлено вчера в 21:44
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Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
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В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:18
Политика

Михаил Горбачев баллотировался в парламент Индонезии

В парламенте Индонезии может появиться депутат по имени Михаил Горбачев.
Обновлено в 07:29
Общество

Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
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Авто

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Армия и оружие

В Ливии заявили о возможной приостановке добычи нефти

В начале апреля Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об угрозе остановки добычи нефти и газа из-за обострения конфликта в стране, сообщает Financial Times.
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Общество

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«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком

Группа «О’кей» подтвердила, что анализирует направления развития и стратегические варианты, касающиеся бизнеса гипермаркетов, в том числе «выражение заинтересованности» в нем со стороны Сбербанка.
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Меркель не планирует встречу с Зеленским

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Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
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