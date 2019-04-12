Финансы
Торги на фондовых рынках АТР завершились разнонаправленноРосбалт 05:15
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам сегодняшних торгов показали разнонаправленную динамику на фоне неоднозначной статистики по внешней торговле Китая. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,85% и закрылся на отметке 6251,3 пункта.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:48, Ашберн
Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle открыли стрельбу
Неизвестные открыли стрельбу во время похорон американского рэпера Nipsey Hussle в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 04:47
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:21
Политика
Минобороны Украины проверит, уклонялся ли Зеленский от армии
Депутат Верховной рады Татьяна Черновол потребовала проверить данные об уклонении Владимира Зеленского от призыва на воинскую службу.
Обновлено в 07:25
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Общество
Суд продлил арест Карлоса Гона до 22 апреля
Окружной суд Токио продлил до 22 апреля арест бывшего главы Nissan Карлоса Гона, сообщает AP.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Музыка
Екатерина Кищук выпустила первый сольный клип «Intro»
Бывшая участница группы Serebro Екатерина Кищук выпустила первый сольный клип на песню «Intro» в рамках проекта Katerina.
Обновлено в 05:40
Экономика
В России в День космонавтики создан «Роскосмосбанк»
12 апреля в России отмечается День космонавтики.
Обновлено в 07:45
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Политика
Порошенко уверен, что РФ не обойдётся без украинской ГТС
Россия точно не обойдется без газотранспортной системы Украины, несмотря на строительство «Северного потока — 2» и завершение сроков действия украинско-российского газового контракта.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Экс-полицейский, осужденный за пытки в ОП «Дальний», просит УДО
Условно-досрочного освобождения просит бывший оперуполномоченный Рамиль Ахметзянов, признанный виновным по делу о пытках в отделе полиции «Дальний».
Обновлено в 06:12
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Здоровье
Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания
Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Футбол
В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Обновлено в 08:18
Политика
Михаил Горбачев баллотировался в парламент Индонезии
В парламенте Индонезии может появиться депутат по имени Михаил Горбачев.
Обновлено в 07:29
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Армия и оружие
В Ливии заявили о возможной приостановке добычи нефти
В начале апреля Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об угрозе остановки добычи нефти и газа из-за обострения конфликта в стране, сообщает Financial Times.
Обновлено в 08:08
Общество
ФСИН продолжит эксперимент по занятиям йогой в СИЗО
Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.
Обновлено в 07:55
Экономика
«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком
Группа «О’кей» подтвердила, что анализирует направления развития и стратегические варианты, касающиеся бизнеса гипермаркетов, в том числе «выражение заинтересованности» в нем со стороны Сбербанка.
Обновлено в 07:33
Политика
Меркель не планирует встречу с Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель не планирует переговоров с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Кокорин-младший угрожал убить Виталия Соловчука
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику
Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39